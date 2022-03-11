Компания Walt Disney объявила, что приостанавливает весь свой бизнес в России из-за нападения на Украину.

— На прошлой неделе, после неспровоцированного вторжения России в Украину, мы объявили, что приостанавливаем выпуск театральных фильмов в России и пересматриваем остальную часть нашего бизнеса там. Учитывая непрекращающееся наступление на Украину и эскалацию гуманитарного кризиса, мы предпринимаем шаги, чтобы приостановить все другие виды деятельности в России, — говорится в заявлении компании.

Приостановление бизнеса включает в себя лицензирование контента и продуктов, деятельность Disney Cruise Line, журнал и туры National Geographic, производство местного контента и работу линейных каналов.

— Некоторые из этих видов деятельности мы можем и будем немедленно приостанавливать. Другие, такие как линейные каналы и лицензирование некоторого контента и продуктов, потребуют времени из-за сложности контрактов, — заявили в компании.

24 февраля Россия напала на Украину. С тех пор все цивилизованные страны вводят против России санкции, закрывают небо, призывают президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить огонь, а популярные бренды уходят с рынка страны-агрессора.

Список компаний, ушедших с российского рынка из-за войны в Украине — читайте на Фактах ICTV.