Многие крупные кинокомпании и стриминговые сервисы разрывают контакты с Россией. Так, Warner Bros, Sony Pictures, Disney и Netflix наложили свои ограничения для жителей РФ.

— Учитывая неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показ фильмов в России, включая грядущий мультфильм Я краснею от Pixar. Учитывая масштаб возникающего кризиса с беженцами, мы работаем с нашими партнерами над оказанием срочной помощи и другой гуманитарной помощи беженцам, — заявили в Disney.

У Warner Bros заявили, что жители РФ не увидят релиза новых кинолент.

— В связи с гуманитарным кризисом в Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего фильма Бэтмен в России. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии, — заявил представители компании Warner Bros.

Sony Pictures также отменил выход своих новых фильмов в России, включая Морбиус с Джаредом Лето.

— Учитывая военные действия на Украине и возникшую в результате этого неопределенность и гуманитарный кризис, мы приостанавливаем наши запланированные театральные релизы в России, включая предстоящий выход Морбиуса, — заявил представитель Sony Pictures Entertainment.

Кроме того, один из самых крупных стриминговых сервисов Netflix отказался транслировать российские федеральные каналы.

С 1 марта компания должна была транслировать 20 каналов оккупантов, но руководство отказалось это делать.

— Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис, — заявили представители Netflix.

Напомним, что ранее Megogo удалил все фильмы оккупанта из сервиса. Представители компании послали русские фильмы туда, куда и корабль РФ.