В России юмориста и ведущего Максима Галкина включили в реестр физических лиц-иностранных агентов.

Минюст страны-агрессора утверждает, что Галкин “ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника – Украины”.

Отметим, что Максим Галкин неоднократно поддерживал Украину и осуждал полномасштабное вторжение России на территорию нашего государства.

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После 24 февраля юморист вместе с Аллой Пугачевой выехал в Израиль. Впоследствии жена Галкина с двумя детьми вернулась в Москву.

Сам комик сейчас гастролирует по миру с концертами. Весной он заявлял, что будет отдавать часть прибыли на помощь украинцам, пострадавшим из-за войны.

К слову, в России против Галкина возбуждено уголовное дело из-за распространения так называемых фейков о российской армии.

Ранее в реестр физических лиц-иностранных агентов включили лидера группы Машина Времени Андрея Макаревича, журналиста Дмитрия Гордона, соратника российского оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова, блогера и журналистку Екатерину Гордееву, бизнесмена и мецената Бориса Зимина, а также политолога Федора Крашенникова.

Фото: Максим Галкин