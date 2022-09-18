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Прошу зачислить меня в ряды иноагентов: Пугачева обратилась к Минюсту РФ

18 сентября 2022, 15:48
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Прошу зачислить меня в ряды иноагентов: Пугачева обратилась к Минюсту РФ
Источник: Алла Пугачева

Российская певица Алла Пугачева попросила Министерство юстиций РФ включить ее в список иноагентов вслед за мужем, юмористом Максимом Галкиным.

Соответствующее обращение звезда обнародовала в Instagram. В нем она отметила, что полностью солидарна со своим мужем, а значит тоже должна быть в рядах иностранных агентов.

— Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращение гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан, — написала Пугачева.

Напомним, 16 сентября стало известно, что Россия признала Галкина иноагентом. Минюст страны-агрессора утверждает, что юморист “ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника – Украины”.

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Стоит отметить, что Максим активно поддерживает Украину и критикует действия власти РФ. С начала полномасштабной войны юморист с семьей выехал из России, однако позже Пугачева вернулась, поскольку нужно было отвести детей в школу.

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Алла Пугачева Максим Галкін
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