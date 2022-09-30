Российская певица Алла Пугачева снова покинула Россию вместе со своими детьми. Скорее всего, артистка летит в Израиль, куда она улетела вместе со своей семьей в марте 2022.

Известно, что автомобиль Chevrolet Express с Пугачевой видели в аэропорту Внуково-3, когда он подъезжал к VIP-терминалу. Этот транспорт принадлежит артистке, и судя по его размерам, она взяла с собой своих детей и кучу багажа.

По заявлениям российских СМИ, артистка не брала билета назад.

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Известно, что Пугачева вернулась с Израиля в Москву в начале сентября, чтобы отвезти своих детей в школу. Примечательно, что Аллу никто и нигде не задерживает, хотя в ее словах сейчас ищут факт дискредитации армии РФ, за что в стране оккупанта можно получить серьезный тюремный срок.

Артистка заступилась за Максима Галкина и попросила Министерство юстиции РФ включить ее в список иноагентов вслед за мужем. Алла отметила, что она полностью солидарна с Максимом касаемо критики России за начало войны.

Галкина признали иноагентом за его высказывания — он критиковал Россию за уничтожение мирных жителей Украины и целых городов, а также призывал весь мир помогать беженцам, которые в этом нуждаются.