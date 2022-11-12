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Персони

Алек Болдуин подал в суд на съемочную команду Ржавчины

12 ноября 2022, 14:50
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Алек Болдуин подал в суд на съемочную команду Ржавчины
Источник: Depositphotos

Алек Болдуин подал в суд на съемочную группу фильма Ржавчина. Актер обвинил команду в халатности из-за того, что они дали ему заряженный боевыми патронами пистолет.

В заявлении актера упоминаются поставщик оружия и боеприпасов Сет Кенни, ответственная за оружие на съемочной площадке Ханна Гутьерес-Рид и реквизитор Сара Закри, которые не проверили патроны и пистолет перед съемками. А также первый помощник режиссера Дэйв Холс, который передал Болдуину пистолет и заверил, что тот безопасен.

В октябре 2021 года во время съемок фильма Ржавчина Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса.

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Родственники Хатчинс подали на Болдуина в суд. Через год стороны пришли к мировому соглашению — съемки вестерна возобновят в 2023 году.

В ноябре 2021 года помощница режиссера Мэйми Митчелл, которая руководила сценарием, подала в суд на Болдуина. По ее словам, актер выстрелил в сцене, которая не предусматривала стрельбу.

Источник
NYT
Теги
Алек Болдуїн
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