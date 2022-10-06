Американский актер Алек Бодлуин достиг соглашения с семьей убитого оператора Галины Хатчинс.

Робота над фильмом Ржавчина, на съемках которого Хатчинс была застрелена, возобновится в 2023 году. Муж Галины Мэтью Хатчинс станет ее исполнительным продюсером.

Более того, судебное разбирательство в отношении Болдуина и компании и Rust Movie Productions закрыто.

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— Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении вины на продюсеров или мистера Болдуина. Все мы верим, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. Я благодарен, что продюсеры и развлекательное сообщество собрались вместе, чтобы воздать должное последней работе Галины, — говорится в заявлении мужа погибшей.

Ожидается, что к работе вернется и режиссер Джоэль Соуза. Он также был ранен на съемках Ржавчины.

Напомним, 21 октября Алек Болдуин застрелил Галину Хатчинс. Трагический случай произошел на съемочной площадке вестерна во время репетиции сцены с оружием.

Револьвер, с которого стрелял Болдуин, оказался заряженный боевыми патронами.