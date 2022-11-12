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Алек Болдвін подав до суду на знімальну команду Іржі

12 Листопада 2022, 14:50
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Алек Болдвін подав до суду на знімальну команду Іржі
Джерело: Depositphotos

Алек Болдвін подав до суду на знімальну групу фільму Іржа. Актор звинуватив команду в недбалості через те, що вони дали йому заряджений бойовими патронами пістолет.

У заяві актора згадуються постачальник зброї і боєприпасів Сет Кенні, відповідальна за зброю на знімальному майданчику Ганна Гутьєрес-Рід і реквізитор Сара Закрі, які не перевірили патрони та пістолет перед зніманнями. А також перший помічник режисера Дейв Голс, який передав Болдвіну пістолет і запевнив, що той безпечний.

У жовтні 2021 року під час зйомок фільму Іржа Алек Болдвін випадково застрелив оператора Галину Гатчинс і поранив режисера Джоела Соуса.

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Родичі Гатчинс подали на Болдвіна до суду. Через рік сторони дійшли мирової угоди – знімання вестерну відновлять 2023 року.

У листопаді 2021 року помічниця режисера Меймі Мітчелл, яка керувала сценарієм, подала до суду на Болдвіна. За її словами, актор вистрілив у сцені, яка не передбачала стрілянину.

Джерело
NYT
Теги
Алек Болдвін
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