Британская певица Адель приобрела роскошный особняк в Лос-Анджелесе, который ранее принадлежал голливудскому актеру Сильвестру Сталлоне.

Недвижимость артистка купила за $58 млн, несмотря на то, что первоначальная цена, установленная Сталлоне была практически в два раза больше — $110 млн. Однако купить жилье за такую сумму желающих не нашлось.

В новом особняке Адель шесть спальных комнат, девять ванных комнат, тренажерный зал, сауна пейзажный бассейн, комната для курения, индивидуальный бар, кинозал, художественная студия и гостевой дом.

Adele purchases Sylvester Stallone’s Beverly Hills mansion for $58M https://t.co/ebmsR1IUKA — Updated Living (@updatedliving) January 4, 2022

Это один из самых больших особняков в Беверли-Парке.

Стоит отметить, что в одном из интервью Адель сказала, что не живет в Лондоне из-за того, что там слишком дорогая недвижимость. Также известно, что у артистки есть еще одна недвижимость в Лос-Анджелесе.

Ранее мы писали о том, что Адель запретили вести свой Instagram. Певица призналась, что не знает пароля от своего аккаунта. По словам Адель, она лишь однажды сделала публикацию в своем микроблоге, после чего менеджмент певицы отобрал у нее доступ. Дело в том, что артистка опубликовала пост необдумано, чем вызвала волну хейта.

После этого поклонники артистки запустили в социальных сетях хэштег #Freeadele, призывая менеджмент вернуть ей доступ в Instagram.