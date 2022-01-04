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Шесть спален и девять ванных комнат: Адель купила особняк Сталлоне

4 января 2022, 10:56
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Шесть спален и девять ванных комнат: Адель купила особняк Сталлоне
Источник: Getty Images, Depositphotos

Британская певица Адель приобрела роскошный особняк в Лос-Анджелесе, который ранее принадлежал голливудскому актеру Сильвестру Сталлоне.

Недвижимость артистка купила за $58 млн, несмотря на то, что первоначальная цена, установленная Сталлоне была практически в два раза больше — $110 млн. Однако купить жилье за такую сумму желающих не нашлось.

В новом особняке Адель шесть спальных комнат, девять ванных комнат, тренажерный зал, сауна пейзажный бассейн, комната для курения, индивидуальный бар, кинозал, художественная студия и гостевой дом.

Это один из самых больших особняков в Беверли-Парке.

Стоит отметить, что в одном из интервью Адель сказала, что не живет в Лондоне из-за того, что там слишком дорогая недвижимость. Также известно, что у артистки есть еще одна недвижимость в Лос-Анджелесе.

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Ранее мы писали о том, что Адель запретили вести свой Instagram. Певица призналась, что не знает пароля от своего аккаунта. По словам Адель, она лишь однажды сделала публикацию в своем микроблоге, после чего менеджмент певицы отобрал у нее доступ. Дело в том, что артистка опубликовала пост необдумано, чем вызвала волну хейта.

После этого поклонники артистки запустили в социальных сетях хэштег #Freeadele, призывая менеджмент вернуть ей доступ в Instagram.

Источник
TMZ
Теги
Адель , Сильвестр Сталлоне
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