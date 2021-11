Популярная британская певица Адель выпустила четвертый студийный альбом – 30. Это первый полноценный релиз артистки за шесть лет.

Альбом насчитывает 12 треков, среди них уже хорошо известные поклонникам композиции – Hold On и Easy on Me.

Последняя песня возглавила хит-парады в более чем 23 странах мира, в том числе британский UK Singles и Billboard Hot 100 в США.

14 ноября Адель представила песни из альбома во время специального выпуска на телеканале CBS. Во время выступления она помогла фанату сделать предложение девушке и посвятила влюбленным песню Make You Feel My Love.

Последняя работа артистки под названием 25 вышла в 2015 году. Пластинка была признана лучшим альбомом года и лучшим поп-альбомом с вокалом на премии Грэмми.

Свой новый альбом 30 певица посвятила разводу с Саймоном Коннеки, который завершился в марте 2021 года. Адель призналась, что очень тяжело переживала тот период. Тогда она нашла утешение в музыке, создав новый альбом.

Ранее в интервью Опри Уинфри Адель рассказала, что находится в хороших отношениях с бывшим мужем. Они вместе воспитывают 9-летнего сына Анджело.

Также исполнительница призналась, что злоупотребляла алкоголем. Впоследствии она полностью от него отказалась, а это помогло ей лучше узнать себя.