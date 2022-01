Продажи компакт-дисков в США в 2021 году выросли на 1,1% по сравнению с 2020 годом. Прирост небольшой, однако он все же есть.

Список самых продаваемых дисков в 2021 году возглавила Адель со своим альбомом 30. CD британской певицы купило более 895 тыс. людей.

С большим разрывом от Адель следующие два места занимает Тейлор Свифт с переизданными альбомами Fearless и Red, диски с которым купили 263 тыс. и 237 тыс. раз.

На четвертом месте CD исполнительницы Кэрри Андервуд My Savior — 217 тыс. раз. Далее идет музыкальная группы Tomorrow X Together с альбомом The Chaos Chapter: Freeze — 215 тыс. раз.

На шестом месте вновь оказалась Тейлор Свифт с альбомом Evermore, диск с которым купили 213 тыс. людей. Седьмую ступень занимает южнокорейская музыкальная группа NCT 127 с компакт-диском Sticker, который приобрели 211 тыс. раз.

На восьмом и 10 месте популярный южнокорейский бой-бэнд BTS с CD Map of the Soul: 7 — 210 тыс. раз и Be — 187 тыс.

Девятую ступень занимает Оливия Родриго с CD Sour, который приобрело 195 тыс. людей.

Ранее мы писали, что продажи виниловых пластинок в Британии стали рекордными впервые с 1991 года. В 2021 году объем продаж виниловых пластинок превысил пять миллионов, что на 8% выше по сравнению с предыдущим годом.

Самый продаваемый виниловый релиз века — альбом шведской поп-группы ABBA Voyage.