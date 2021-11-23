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Музыка

Адель покинула интервью из-за халатности журналиста: не слушал новый альбом

23 ноября 2021, 11:58
Микола Олефіренко редактор раздела Lifestyle
Адель
Источник: Getty Images

Известная британская певица Адель ушла из интервью Channel 7, так как журналист не слушал ее новый альбом. Сам сотрудник канала объяснил, как произошел неприятный инцидент со знаменитостью.

Ведущий Мэтт Доран со своей командой прилетели в Лондон, чтобы взять эксклюзивное интервью у певицы. Известно, что за это каналу пришлось заплатить около $720 тыс.

Во время общения журналист признался, что слушал только одну песню из нового альбома певицы под названием 30, а остальные треки пропустил, хотя и знал, что альбом является главной темой общения.

Адель спросила его, что он думает о ее долгожданном четвертом студийном альбоме.

— Я не слушал его, — ответил Мэтт.

После этого певица покинула интервью, и это вызвало бурную реакцию общественности.

Коллега Дорана, Питер Форд написал в Twitter, что этот жест очень некрасивый, хотя и не характерный для самого журналиста.

Сотрудник Channel 7 уже признал свою ошибку.

— Это была моя ошибка, но не умышленное пренебрежение, — сказал Мэтт.

Напомним, что Адель презентовала новый альбом 19 ноября. Это первый полноценный релиз артистки за шесть лет. Альбом насчитывает 12 треков, среди них уже хорошо известные поклонникам композиции – Hold On и Easy on Me.

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Источник
The Guardian
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