Известная британская певица Адель ушла из интервью Channel 7, так как журналист не слушал ее новый альбом. Сам сотрудник канала объяснил, как произошел неприятный инцидент со знаменитостью.

Ведущий Мэтт Доран со своей командой прилетели в Лондон, чтобы взять эксклюзивное интервью у певицы. Известно, что за это каналу пришлось заплатить около $720 тыс.

Во время общения журналист признался, что слушал только одну песню из нового альбома певицы под названием 30, а остальные треки пропустил, хотя и знал, что альбом является главной темой общения.

Адель спросила его, что он думает о ее долгожданном четвертом студийном альбоме.

После этого певица покинула интервью, и это вызвало бурную реакцию общественности.

Коллега Дорана, Питер Форд написал в Twitter, что этот жест очень некрасивый, хотя и не характерный для самого журналиста.

Not the first person to have not watched the movie or listened to the album when it’s a condition of the interview — but possibly the first to openly admit it to the interview subject. https://t.co/gufXpHzieC

— Peter Ford (@mrpford) November 20, 2021