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Королева! Адель поразила роскошным платьем от Christian Dior

24 ноября 2021, 13:12
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Королева! Адель поразила роскошным платьем от Christian Dior
Источник: Getty Images

Британская певица Адель выступила на церемонии вручения премий NRJ Music Awards. Мероприятие состоялось 20 ноября в Каннах.

На сцене артистка исполнила песню со своего нового альбома 30Easy On Me. Внимание зрителей привлек и наряд певицы, который выгодно подчеркивал ее фигуру.

Для выступления Адель отдала предпочтение черному платью с сетчатыми и гипюровыми вставками из новой коллекции Christian Dior Couture. Волосы звезда зачесала в гладкий пучок, а макияж сделала с акцентом на глаза. Образ певица завершила лаконичными серьгами.

В своем Instagram Адель опубликовала несколько фото с мероприятия, детально продемонстрировав свой образ. Публикация звезды менее чем за сутки собрала более 2,8 млн лайков и 9 тыс. комментариев.

  • Абсолютно великолепная. Приятно тебя снова видеть на сцене.
  • Королева.
  • Это было потрясающее выступление.
  • Твой новый альбом — это вечность.
  • Какая ты прекрасная.
  • Как тебе идет это платье от Dior. — Пишут в комментариях Адель.
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Напомним, недавно Адель дала откровенное интервью Опре Уинфри. Звезда рассказала, как переживала развод, а также, что именно ей помогло восстановиться.

Певица призналась, что была в растерянности из-за того, что ее брак распался.

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