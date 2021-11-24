Британская певица Адель выступила на церемонии вручения премий NRJ Music Awards. Мероприятие состоялось 20 ноября в Каннах.

На сцене артистка исполнила песню со своего нового альбома 30 — Easy On Me. Внимание зрителей привлек и наряд певицы, который выгодно подчеркивал ее фигуру.

Для выступления Адель отдала предпочтение черному платью с сетчатыми и гипюровыми вставками из новой коллекции Christian Dior Couture. Волосы звезда зачесала в гладкий пучок, а макияж сделала с акцентом на глаза. Образ певица завершила лаконичными серьгами.

В своем Instagram Адель опубликовала несколько фото с мероприятия, детально продемонстрировав свой образ. Публикация звезды менее чем за сутки собрала более 2,8 млн лайков и 9 тыс. комментариев.

Абсолютно великолепная. Приятно тебя снова видеть на сцене.

Королева.

Это было потрясающее выступление.

Твой новый альбом — это вечность.

Какая ты прекрасная.

Как тебе идет это платье от Dior. — Пишут в комментариях Адель.

Напомним, недавно Адель дала откровенное интервью Опре Уинфри. Звезда рассказала, как переживала развод, а также, что именно ей помогло восстановиться.

Певица призналась, что была в растерянности из-за того, что ее брак распался.