Концерт итальянской рок-группы Maneskin в Киеве отменяется. Музыкальный коллектив отложил весь свой тур из-за ситуации с Covid-19.

Участники отметили, что им очень жаль, поскольку к выступлению все было готово. Новые даты концертов пообещали назвать до 1 марта.

— Мы много работали для этого тура, все было готово к выступлению, но, к сожалению, в последние несколько дней у нас были плохие новости о вместимости залов. Мы не можем гарантировать проведение концертов, поскольку в каждой стране есть свои правила, и мы, конечно же, должны их придерживаться и давать наши концерты в полной безопасности для всех, — заявили артисты.

Группа подчеркнула, что некоторые концерты все же состоятся вовремя — выступления на нескольких открытых площадках в Италии и на фестивалях.

— Спасибо за ваше терпение и поддержку, мы все вместе в этой ситуации, поэтому нам просто нужно держаться. Мы приедем и будет еще лучше, — отметили артисты.

Поклонники Maneskin расстроились, однако не теряют надежды все же побывать на концерте группы.

Будем ждать в Киеве с нетерпением.

Мы понимаем! Оставайтесь в безопасности и будьте здоровы.

Ожидал, что это произойдет. Все выходит из-под контроля.

Я так долго искала этот билет, а концерта не будет. — Пишут пользователи сети.

Напомним, что победители Евровидения 2021 — Maneskin должны были приехать в Киев с концертом. Их выступление было запланировано на 7 марта.

За первые 15 минут после открытия продажи билетов набежало 6,5 тыс. желающих. Самый дешевый билет стоил 1 299 грн, самый дорогой — 2 499 грн.