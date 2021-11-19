Украинская группа Бумбокс презентовала клип на трек Імперії впадуть. В съемках видео приняли участие фехтовальщики Влада Харькова и Владимир Станкевич, а также модель Наталья Гоций.

По словам режиссера Стаса Гуренко, новый клип является завершением трилогии, в которую входят работы ДШ и Ангела.

— Імперії впадуть — это история о том, как отношения с любимым человеком, какими бы они ни были, оставляют на нас следы. И получив этот опыт, мы несем его с собой. Иногда человек появляется в жизни другого как поддержка, иногда как испытание, которое не каждый способен пройти, – сказал режиссер.

С момента съемок клипа Імперії впадуть и до момента его премьеры прошел ровно месяц.

Режиссеру Стасу Гуренко и команде в этот рекордный срок удалось создать видео, в котором драму сменяют боевые и любовные сцены, а музыканты группы выглядят необычно и свежо.

Съемки клипа проходили в Киевской областной школе высшего спортивного мастерства Бровары.

Поклонники группы Бумбокс отметили, что пятиминутная песня слушается на одном дыхании.

Невероятная песня и очень проницательный клип. До мурашек.

Прекрасная аналогия отношений. Как обычно качественная работа.

Непревзойденно! Спасибо за то, что вы делаете.

Как прекрасно жить в одно время с Бумбоксом!

Стильно! Красиво! Глубоко! Все то, что всегда присутствует в Бумбоксе.

Круто! Клип с глубоким смыслом жизни! – пишут в комментариях.