В 2022 году в Украине ожидается множество концертов, так как благодаря вакцинации со временем все больше и больше получается проводить массовых мероприятий.

Любителям рока в 2022 году придется работать только на билеты — уж больно много групп решили сыграть для украинской публики.

В частности, сразу несколько олдовых коллективов анонсировали свои концерты. Это и Deep Purple, и Accept, и Judas Priest.

Deep Purple

Время: 31 мая в 19.00

Место: Дворец Спорта (Киев)

Цены на билеты: от 1190 грн

Accept

Время: 27 февраля в 20.00

Место: Stereo Plaza (Киев)

Цены на билеты: от 1250 грн

Judas Priest

Время: 1 июня в 19.00

Место: ВДНГ (Киев)

Цены на билеты: от 950 грн

Своими шоу порадуют и группы, новый материал которых может вызывать вопросы и споры даже среди преданных поклонников. Однако есть у коллективов такая традиция — на концертах одну, две или три композиции сыграть из старых альбомов. Как правило, это вот прям самые мощные хиты. Например, Nightwish и Pain. Хотя это группы, которые делают хорошие live-шоу, поэтому сходить стоит.

Nightwish

Время: 12 ноября в 20.00

Место: Stereo Plaza (Киев)

Цены на билеты: от 1 350 грн

Pain

Время: 22 февраля в 19.00

Место: Atlas (Киев)

Цены на билеты: от 990 грн

Однако и довольно молодые коллективы порадуют своим присутствием на украинских сценах. В частности, ждем концерта Bring Me The Horizon. Кстати, британцы давно облюбовали Киев. Они тут и выступают часто, и клипы снимают. Так, их последний ролик на трек DiE4u снимали в украинской столице.

Bring Me The Horizon

Время: 4 апреля в 20.00

Место: Дворец Спорта (Киев)

Цены на билеты: от 699 грн

Конечно, следует упомянуть и концерт победителей Евровидения 2021 — итальянской рок-группы Måneskin. Однако, если вы еще не купили билеты, у вас не получится попасть на концерт. Дело в том, что sold out на их концерт объявили через два часа после того, как стартовали продажи билетов. И это при том, что на их выступления стоит маркировка 16+.

Måneskin

Время: 7 марта в 20.00

Место: Stereo Plaza (Киев)

Цены на билеты: уже не имеет значения

Нельзя обойти стороной, пожалуй, самый громкий анонс. НСК Олимпийский все лето 2022 будет содрогаться от рок-концертов, в частности и благодаря американскому коллективу Imagine Dragons. Группа приедет Украину в рамках своего тура в поддержку пятого студийника Mercury — Act 1, который вышел в сентябре 2021 года.

Imagine Dragons

Время: 3 июня в 19.00

Место: НСК Олимпийский (Киев)

Цены на билеты: от 790 грн

Asking Alexandria

Время: 30 марта в 20.00

Место: Stereo Plaza (Киев)

Цены на билеты: от 999 грн

The Neighbourhood

Время: 1 октября в 19.00

Место: Дворец Спорта (Киев)

Цены на билеты: от 890 грн

Украинские исполнители тоже порадуют в 2022 году своими концертами. Уже некоторые коллективы анонсировали масштабные шоу, в частности сразу три из них — на НСК Олимпийский. Группа Без Обмежень планирует там завершить свой тур Свободные люди на День независимости. Кстати, одноименный альбом коллектива был вдохновлен именно украинцами.

Без Обмежень

Время: 24 августа в 19.00

Место: НСК Олимпийский (Киев)

Цены на билеты: от 500 грн

Океан Эльзы

Время: 25 июня в 20.00

Место: НСК Олимпийский (Киев)

Цены на билеты: от 350 грн

The Hardkiss

Время: 18 июня в 20.00

Место: НСК Олимпийский (Киев)

Цены на билеты: от 440 грн

— В это сложно поверить, но The Hardkiss уже десять лет. Уже десять лет песни группы становятся саундтреками самых разных моментов жизни многих людей. Они помогают пережить трудности, сопровождают радости и успехи, просто вдохновляют и придают силы. Как часто мы слышим такие истории от слушателей. Все эти саундтреки прозвучат летом на Олимпийском. Мы объединим всех своих друзей с такими разными историями. Тех, кто любит драйвовый Hard и обожающих нежный Kiss, — отметила солистка коллектива Юлия Санина.

В 2022 году в масштабный тур поедет группа Бумбокс. Коллектив сыграет концерты во многих городах Украины. Апогеем станут сольники в Киеве 8 и 9 апреля.

Бумбокс

Время: 8-9 апреля в 19.00

Место: Дворец Спорта (Киев)

Цены на билеты: от 690 грн

Melovin

Время: 11 апреля в 19.00

Место: Stereo Plaza (Киев)

Цены на билеты: от 299 грн

В Киеве готовится выступить и Валерий Меладзе. Он долго не приезжал в Украину с публичными концертами, но в 2021 году спел на фестивале Atlas Weekend. Тогда это вызвало ряд споров. Причина в том, что в последние годы он активно стоил свою карьеру в России. Также многим не понравилось то, как артист прокомментировал вопрос об аннексии Крыма. Так или иначе, вангуем, что его концерт в Киеве пройдет с аншлагом. Уж больно сильно его треки любит народ.

Валерий Меладзе

Время: 1 апреля в 19.30

Место: Дворец Украина (Киев)

Цены на билеты: от 699 грн

Популярную и альтернативную музыку в Украине в 2022 году также можно будет услышать. Многих порадовал анонс, что к нас едет певица LP.

LP

Время: 1 февраля в 19.00

Место: Дворец Спорта (Киев)

Цены на билеты: от 1 299 грн

Woodkid

Время: 10 апреля в 20.00

Место: Stereo Plaza (Киев)

Цены на билеты: от 1 050 грн

Если у вас в планах в 2022 году делать предложение, то, может, вам помогут заядлые романтики? В Киев приедет французский шансонье Garou, песни которого точно подойдут для признания в любви.

Garou

Время: 27 апреля в 19.00

Место: Дворец Украина (Киев)

Цены на билеты: от 490 грн

Poets of the Fall

Время: 1 декабря в 20.00

Место: Bel etage (Киев)

Цены на билеты: от 1 299 грн

Kaleo

Время: 7 февраля в 20.00

Место: Stereo Plaza (Киев)

Цены на билеты: от 1 290 грн

Ценителям оперного пения придется выложить крупную сумму, чтобы отправиться на концерт итальянского квартета IL Divo. Однако, если вы хотите послушать классику с вкраплениями яркого шоу и современной музыки, идите за билетами на выступление Lindsey Stirling.

IL Divo

Время: 8 октября в 19.00

Место: Дворец Украина (Киев)

Цены на билеты: от 1 999 грн

Lindsey Stirling

Время: 21 марта в 19.30

Место: Дворец Украина (Киев)

Цены на билеты: от 850 грн

Sub Urban

Время: 22 июня в 20.00

Место: Арт-завод Платформа (Киев)

Цены на билеты: от 990 грн

Passenger