В 2022 году в Украине ожидается множество концертов, так как благодаря вакцинации со временем все больше и больше получается проводить массовых мероприятий.
Любителям рока в 2022 году придется работать только на билеты — уж больно много групп решили сыграть для украинской публики.
В частности, сразу несколько олдовых коллективов анонсировали свои концерты. Это и Deep Purple, и Accept, и Judas Priest.
Deep Purple
- Время: 31 мая в 19.00
- Место: Дворец Спорта (Киев)
- Цены на билеты: от 1190 грн
Accept
- Время: 27 февраля в 20.00
- Место: Stereo Plaza (Киев)
- Цены на билеты: от 1250 грн
Judas Priest
- Время: 1 июня в 19.00
- Место: ВДНГ (Киев)
- Цены на билеты: от 950 грн
Своими шоу порадуют и группы, новый материал которых может вызывать вопросы и споры даже среди преданных поклонников. Однако есть у коллективов такая традиция — на концертах одну, две или три композиции сыграть из старых альбомов. Как правило, это вот прям самые мощные хиты. Например, Nightwish и Pain. Хотя это группы, которые делают хорошие live-шоу, поэтому сходить стоит.
Nightwish
- Время: 12 ноября в 20.00
- Место: Stereo Plaza (Киев)
- Цены на билеты: от 1 350 грн
Pain
- Время: 22 февраля в 19.00
- Место: Atlas (Киев)
- Цены на билеты: от 990 грн
Однако и довольно молодые коллективы порадуют своим присутствием на украинских сценах. В частности, ждем концерта Bring Me The Horizon. Кстати, британцы давно облюбовали Киев. Они тут и выступают часто, и клипы снимают. Так, их последний ролик на трек DiE4u снимали в украинской столице.
Bring Me The Horizon
- Время: 4 апреля в 20.00
- Место: Дворец Спорта (Киев)
- Цены на билеты: от 699 грн
Конечно, следует упомянуть и концерт победителей Евровидения 2021 — итальянской рок-группы Måneskin. Однако, если вы еще не купили билеты, у вас не получится попасть на концерт. Дело в том, что sold out на их концерт объявили через два часа после того, как стартовали продажи билетов. И это при том, что на их выступления стоит маркировка 16+.
Måneskin
- Время: 7 марта в 20.00
- Место: Stereo Plaza (Киев)
- Цены на билеты: уже не имеет значения
Нельзя обойти стороной, пожалуй, самый громкий анонс. НСК Олимпийский все лето 2022 будет содрогаться от рок-концертов, в частности и благодаря американскому коллективу Imagine Dragons. Группа приедет Украину в рамках своего тура в поддержку пятого студийника Mercury — Act 1, который вышел в сентябре 2021 года.
Imagine Dragons
- Время: 3 июня в 19.00
- Место: НСК Олимпийский (Киев)
- Цены на билеты: от 790 грн
Asking Alexandria
- Время: 30 марта в 20.00
- Место: Stereo Plaza (Киев)
- Цены на билеты: от 999 грн
The Neighbourhood
- Время: 1 октября в 19.00
- Место: Дворец Спорта (Киев)
- Цены на билеты: от 890 грн
Украинские исполнители тоже порадуют в 2022 году своими концертами. Уже некоторые коллективы анонсировали масштабные шоу, в частности сразу три из них — на НСК Олимпийский. Группа Без Обмежень планирует там завершить свой тур Свободные люди на День независимости. Кстати, одноименный альбом коллектива был вдохновлен именно украинцами.
Без Обмежень
- Время: 24 августа в 19.00
- Место: НСК Олимпийский (Киев)
- Цены на билеты: от 500 грн
Океан Эльзы
- Время: 25 июня в 20.00
- Место: НСК Олимпийский (Киев)
- Цены на билеты: от 350 грн
The Hardkiss
- Время: 18 июня в 20.00
- Место: НСК Олимпийский (Киев)
- Цены на билеты: от 440 грн
— В это сложно поверить, но The Hardkiss уже десять лет. Уже десять лет песни группы становятся саундтреками самых разных моментов жизни многих людей. Они помогают пережить трудности, сопровождают радости и успехи, просто вдохновляют и придают силы. Как часто мы слышим такие истории от слушателей. Все эти саундтреки прозвучат летом на Олимпийском. Мы объединим всех своих друзей с такими разными историями. Тех, кто любит драйвовый Hard и обожающих нежный Kiss, — отметила солистка коллектива Юлия Санина.
В 2022 году в масштабный тур поедет группа Бумбокс. Коллектив сыграет концерты во многих городах Украины. Апогеем станут сольники в Киеве 8 и 9 апреля.
Бумбокс
- Время: 8-9 апреля в 19.00
- Место: Дворец Спорта (Киев)
- Цены на билеты: от 690 грн
Melovin
- Время: 11 апреля в 19.00
- Место: Stereo Plaza (Киев)
- Цены на билеты: от 299 грн
В Киеве готовится выступить и Валерий Меладзе. Он долго не приезжал в Украину с публичными концертами, но в 2021 году спел на фестивале Atlas Weekend. Тогда это вызвало ряд споров. Причина в том, что в последние годы он активно стоил свою карьеру в России. Также многим не понравилось то, как артист прокомментировал вопрос об аннексии Крыма. Так или иначе, вангуем, что его концерт в Киеве пройдет с аншлагом. Уж больно сильно его треки любит народ.
Валерий Меладзе
- Время: 1 апреля в 19.30
- Место: Дворец Украина (Киев)
- Цены на билеты: от 699 грн
Популярную и альтернативную музыку в Украине в 2022 году также можно будет услышать. Многих порадовал анонс, что к нас едет певица LP.
LP
- Время: 1 февраля в 19.00
- Место: Дворец Спорта (Киев)
- Цены на билеты: от 1 299 грн
Woodkid
- Время: 10 апреля в 20.00
- Место: Stereo Plaza (Киев)
- Цены на билеты: от 1 050 грн
Если у вас в планах в 2022 году делать предложение, то, может, вам помогут заядлые романтики? В Киев приедет французский шансонье Garou, песни которого точно подойдут для признания в любви.
Garou
- Время: 27 апреля в 19.00
- Место: Дворец Украина (Киев)
- Цены на билеты: от 490 грн
Poets of the Fall
- Время: 1 декабря в 20.00
- Место: Bel etage (Киев)
- Цены на билеты: от 1 299 грн
Kaleo
- Время: 7 февраля в 20.00
- Место: Stereo Plaza (Киев)
- Цены на билеты: от 1 290 грн
Ценителям оперного пения придется выложить крупную сумму, чтобы отправиться на концерт итальянского квартета IL Divo. Однако, если вы хотите послушать классику с вкраплениями яркого шоу и современной музыки, идите за билетами на выступление Lindsey Stirling.
IL Divo
- Время: 8 октября в 19.00
- Место: Дворец Украина (Киев)
- Цены на билеты: от 1 999 грн
Lindsey Stirling
- Время: 21 марта в 19.30
- Место: Дворец Украина (Киев)
- Цены на билеты: от 850 грн
Sub Urban
- Время: 22 июня в 20.00
- Место: Арт-завод Платформа (Киев)
- Цены на билеты: от 990 грн
Passenger
- Время: 28 июня в 20.00
- Место: Международный центр культуры и искусств (Киев)
- Цены на билеты: от 800 грн