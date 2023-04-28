Муравьев, как правило, не относят к вредителям — их считают тружениками, которые не паразитируют на деревьях и растениях. Однако эти насекомые могут быть проблемой. В каких случаях они становятся непрошеными соседями и как можно вывести муравьев на огороде с помощью народных средств — читайте в материале Фактов ICTV.

Польза и вред муравьев

Несмотря на то, что муравьи приносят немалую пользу — защищают сад от паутинного клеща, гусениц, слизней, личинок мух, они также являются переносчиками паразитов. Поэтому самой распространенной причиной избавится от муравьев является их симбиоз с тлей всех видов плодовых и ягодных деревьев. Так как муравьи питаются сладкими выделениями тли – падью, то они часто разносят взрослых паразитов по всему огороду. Таким образом муравьи помогают паразитам осваивать различные растения.

Кроме того, построение муравейника вблизи корней дерева со временем угнетает растение, насекомые питаются лепестками роз и сладким нектаром других цветов, а также поедают ягоды клубники, морковь, тыкву и прочее.

Еще одна причина избавится от муравьев — их расположение в неподходящих, труднодоступних местах.

Как вывести муравьев на огороде: народные средства

Прежде чем воспользоваться всеми нижеуказанными средствами, следует найти муравейник и убить матку. Это можно сделать, отследив тропы передвижения муравьев. Для этого оставьте что-нибудь вкусное для насекомых, через некоторое время муравьи проложат от гнезда до еды тропинку.

Что касается матки, то она, как правило, больше остальных по размерам, имеет темную окраску, на брюшке есть светлые полоски. Кроме того, муравьи несут пищу именно матке.

Уксусная эссенция.

Разведите 300 мл уксусной кислоты (70%) в двух литрах воды и полейте полученным раствором муравейник. Если у вас нет эссенции, возьмите обычный девятипроцентный уксус. Его не нужно разбавлять водой.

Нашатырный спирт

Чтобы вывести муравьев с огорода, а также подкормить растения, можно приготовить простой раствор — 10 г нашатырного спирта развести в 8-10 л воды и полить этим раствором весь участок.

Зола + известь + древесная кора

Возьмите кору деревьев и перетрите ее в пыль. Далее смешайте ее с известью и пеплом и насыпьте полученную смесь на муравейник. Эту смесь лучше использовать на грядках или в саду.

Зола + солевой раствор

Возьмите печную сажу и посыпьте место скопления муравьев. Затем возьмите крепкий солевой раствор в пропорции 5-7 ст. л. на литр кипятка и полейте поверх муравейника.

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Борная кислота

Чтобы вывести муравьев с огорода, понадобится борная кислота.

Чтобы приготовить раствор, возьмите 5 г борной кислоты и растворите ее в стакане горячей воды. Туда же положите 2 ст. л. сахара или меда и долейте воды — примерно 1 литр. Вечером полейте этой смесью муравейник. Если же скопления насекомых не видно, то полученную жидкость наливаем в небольшие плоские емкости и размещаем вблизи троп, по которым они бегают.

Дрожжи

До консистенции густой пасты растворите дрожжи в воде с чем-либо сладким. Этой пастой необходимо полить тропы муравьев или сам муравейник.

Отвар ботвы пасленовых растений

К таким растениям относятся картофель, баклажан, томат, овощной перец, стручковый перец и прочие. Стоит отметить, что отвар листьев картофеля или помидоров имеет сильные отпугивающие и инсектицидные свойства.

Порвите руками свежую ботву и до половины заполните ею ведро. После этого залейте горячей водой, доведите до кипения, накройте крышкой и на всю ночь оставьте отвар настаиваться. Процеженным отваром обильно полейте все проблемные участки огорода и сада.

Сода

Чтобы навсегда выселить муравьев со своего огорода, используйте соду, содержащую бикарбонат натрия. Это щелочное вещество нейтрализует кислоту, которой наполнен организм муравья. Попадая в насекомое, сода вступает в реакцию с кислотой, уничтожает внешнюю оболочку муравья, в результате чего он умирает.

Для приготовления приманки возьмите половину ст. л. соды и сахарной пудры. Далее добавьте около 2 ст. л. воды, размещайте и вылейте раствор в пластиковые мисочки. Отлично подойдут пластиковые крышки. После этого расставьте емкости вдоль тропинок и в местах скопления муравьев.

Корица

Такой ароматный и вкусный запах для людей — настоящая отрава для муравьев. Этот запах может изгнать муравьев с насиженного места всего за несколько часов. Поэтому возьмите меленную корицу и посыпьте ею муравейник, дорожки, где обычно бегают насекомые. Этот способ подходит и для жилых помещений, балконов, беседок и террас.

Чеснок

Это отличное средство, чтобы вывести муравьев на огороде. Чеснок содержит эфирное масло, фитонциды, соединения серы — все это отпугивает насекомых. Чтобы защитить деревья, натрите нижнюю часть ствола кашицей из измельченных зубчиков чеснока, стрелок, а также листьев. Можно также обвязать штамбы деревьев на высоте 0,2-0,3 м венком из стрелок чеснока.