Каждый житель частного дома сталкивался с проблемой появления мышей. Обычно эти маленькие грызуны заводятся в домах, гаражах, на дачах, когда наступают зимние морозы.

Мыши портят мебель, электронные провода, стены, плинтусы, одежду и грызут пищу. Кроме того, они разносят опасные болезни.

Как вывести мышей из дома и что для этого понадобится, узнавали Факты ICTV.

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Народные методы

Если в доме вы заметили следы мышей, действовать нужно немедленно!

Сперва проведите генеральную уборку дома с хлоркой. Дело в том, что мыши не переносят резких запахов, поэтому аромат хлорки будет их отпугивать!

Но обязательно используйте средства защиты и хорошо проветривайте помещение.

Также можно самостоятельно изготовить приманку для грызунов:

налейте в банку немного растительного масла и оставте ее под наклоном горлышком вверх;

наутро грызуны должны оказаться внутри емкости.

Можно также самостоятельно приготовить яд для грызунов:

смешайте сахар, муку и гипс. Добавьте немного масла. Все тщательно перемешайте;

разложите самодельный яд по тарелкам. Грызуны начнут есть его и умирать.

Кстати, мыши очень привередливые создания. Они ненавидят запахи полыни, кинзы, мяты, бузины и ромашки. Также грызунов отпугивают ароматы кориандра, столового уксуса и хлорки.

Поэтому, чтобы вывести мышей, можно разложить по дому букетики из этих растений. Аромат точно не понравится мышам и они покинут ваш дом.

Как выгнать мышей из дома

Есть несколько рабочих методов, которые помогут избавиться от мышей. Самый известный вариант — установить мышеловки. Таким способом отлова мышей люди пользуются уже много лет, и недаром, ведь это действительно эффективно!

Мышеловку обычно ставят с приманками — кусочком колбаски или сыра, который обожают грызуны. Лучше устанавливать ловушки возле мусорного ведра, ближе к плинтусам и рядом с дырками (если мыши уже успели прогрызть вам стены или мебель).

Но с мышеловками следует быть очень осторожными, ведь в ловушку может случайно попасть кто-то из членов семьи или домашний любимец.

Также в последнее время очень актуальными стали ультразвуковые отпугиватели. Они влияют на слух грызунов мощным ультразвуком определенной частоты. Это вызывает у них панику и боль в ушах. А люди этого звука не слышат.

В таких условиях мыши просто не смогут жить, поэтому покинут ваш дом.

Еще можно попробовать разложить по дому специальный яд. Его можно купить в любом специализированном магазине.

Современный яд от грызунов может приятно пахнуть и выглядеть как леденец, поэтому оставляйте его там, где не достанут дети и домашние животные.