Муравьи — вредители, которые могут появиться как на улице, так и в домах. Избавиться от таких гостей трудно, ведь они быстро размножаются. Поэтому не медлите, если обнаружили насекомых в своем доме.

Вывести муравьев можно не только с помощью специальных химических средств, но и народными способами.

Как избавиться от муравьев в доме народными способами рассказывают Факты ICTV.

Как избавиться от муравьев народными способами

Борная кислота

Разведите 0,25 ч. л. борной кислоты, 1 ч. л. меда и 3 л. сахара. Раствор налейте в посуду и ставьте в труднодоступные места в течение месяца.

Моющее средство

Растворите чайную ложку моющего средства в воде. Добавьте эфирное масло мяты. Разбрызгайте в тех местах, где чаще всего ползают муравьи.

Дрожжи

Растворите дрожжи в воде. Добавьте несколько ложек меда. Перемешайте так, чтобы получилась густая паста. Смажьте края полок, на которых лежат ваши продукты.

Уксус

Смажьте все поверхности уксусом. Таким образом насекомые не смогут узнать свои ферменты, которые оставили, когда ползли. Также, если нашли гнездо, опрыскайте его.

Пищевая сода