Мурах загалом не відносять до шкідників – їх вважають трудівниками, які не паразитують на деревах та рослинах. Однак ці комахи можуть бути проблемою. У яких випадках вони стають непроханими сусідами і як можна вивести мурах на городі за допомогою народних засобів – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Користь та шкода мурах

Незважаючи на те, що мурахи приносять чималу користь – захищають сад від гусениць, павутинного кліща, гусені, слимаків, личинок мух, вони також є переносниками паразитів. Тому найпоширенішою причиною позбутися мурах є їх симбіоз з тлею всіх видів плодових та ягідних дерев. Оскільки мурахи харчуються солодкими виділеннями попелиць – паддю, то вони раз-по-раз розносять дорослих паразитів по всьому городу. Таким чином мурахи допомагають паразитам освоювати різні рослини.

Крім того, побудова мурашника поблизу коріння дерева з часом пригнічує рослину, комахи харчуються пелюстками троянд та солодким нектаром інших квітів, а також поїдають ягоди полуниці, моркву, гарбуз тощо.

Ще одна причина позбутися мурах – їх розташування у невідповідних, важкодоступних місцях.

Як вивести мурах на городі: народні засоби

Перш ніж скористатися всіма нижчезазначеними засобами, слід знайти мурашник і вбити матку. Це можна зробити, відстеживши доріжки пересування мурах. Для цього залиште щось смачне для мурах – і вони прокладуть доріжку від гнізда до їжі.

А щодо матки, то вона більша за інших за розмірами, має темне забарвлення, на черевці є світлі смужки. Крім того, мурахи несуть їжу саме матці.

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Оцтова есенція

Розведіть 300 мл оцтової кислоти (70%) у двох літрах води і полийте отриманим розчином мурашник. Якщо у вас немає есенції, візьміть звичайний оцет дев’ятивідсотковий. Його не варто розбавляти водою.

Нашатирний спирт

Щоб вивести мурах на городі, а також підгодувати рослини, можна приготувати простий розчин – 10 г нашатирного спирту розвести в 8-10 л води та полити ним всю ділянку.

Зола + вапно + кора

Візьміть кору дерев і перетріть її до пилу. Далі змішайте її з вапном і попелом і насипте отриману суміш на мурашник. Цю суміш краще використовувати на грядках чи у саду.

Зола + сольовий розчин

Візьміть пічну сажу і посипте місце скупчення мурах. Потім візьміть міцний сольовий розчин у пропорції 5-7 ст. л. на літр окропу і полийте поверх мурашника.

Борна кислота

Щоб вивести мурах з городу, знадобиться борна кислота.

Щоб приготувати розчин, візьміть 5 г борної кислоти і розчиніть її в склянці гарячої води. Туди ж покладіть 2 ст. л. цукру чи меду і долийте води – приблизно 1 літр. Увечері полийте цією сумішшю мурашник. Якщо ж скупчення комах не видно, отриману рідину наливаємо в невеликі плоскі ємності і розміщуємо поблизу стежок, якими вони бігають.

Дріжджі

До консистенції густої пасти розчиніть дріжджі у воді з чимось солодким. Цією пастою необхідно посипати стежки мурах або сам мурашник.

Відвар бадилля пасльонових рослин

До таких рослин належать картопля, баклажан, томат, овочевий перець, стручковий перець та інші. Варто зазначити, що відвар листя картоплі чи помідорів має сильні відлякувальні та інсектицидні властивості.

Порвіть руками свіже бадилля і до половини заповніть ним відро. Після цього залийте гарячою водою, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і на всю ніч залиште відвар настоюватися. Процідженим відваром рясно полийте всі проблемні ділянки городу та саду.

Сода

Щоб назавжди виселити мурах зі свого городу, застосуйте соду, яка містить бікарбонат натрію. Ця лужна речовина нейтралізує кислоту, якою наповнений організм мурахи. Потрапляючи в комаху, сода входить у реакцію з кислотою, знищує зовнішню оболонку мурахи, через що вона помирає.

Для приготування візьміть половину ст. л. соди та цукрової пудри. Додайте близько 2 ст. л. води, розміщайте і вилийте розчин у пластикову миску. Чудово підійдуть пластикові кришки. Після цього розставте ємності вздовж стежок і в місцях скупчення мурах.

Кориця

Такий ароматний та смачний запах для людей – справжня отрута для мурах. Цей запах може прогнати мурах із насидженого місця лише за кілька годин. Тому візьміть мелену корицю і посипте нею мурашник, доріжки, де зазвичай бігають комахи. Цей спосіб підходить і для житлових приміщень, балконів, альтанок та терас.

Часник

Це чудовий засіб, щоб вивести мурах на городі. Часник містять ефірну олію, фітонциди, сполуки сірки – все це відлякує комах. Щоб захистити дерева, натріть нижню частину стовбура кашкою із подрібнених зубчиків часнику, стрілок та листя. Можна також обв’язати штамби дерев на висоті 0,2-0,3 м вінком зі стрілок часнику.