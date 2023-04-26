При высадке картофеля огородники обычно добавляют удобрения. Эти добавки помогают вырастить большой и хороший урожай.

Что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая, рассказывают Факты ICTV.

Что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая

Ежегодно весной появляется вопрос, какое удобрение добавлять в лунки для хорошего урожая картофеля. Питательные вещества могут быть натуральными или минеральными.

Перегной

При высадке картофеля рекомендуется класть в лунку любой перегной: свиной, коровяк и т.д. Для того, чтобы картофель насытился азотом, достаточно оставить в ямке 200 г перегноя.

Птичий помет

Полезным удобрением является птичий помет, особенно гусиный или голубиный. В его составе содержится азот, фосфор, магний и калий. Если же помет высушен, количество этих веществ увеличивается вдвое.

Для этого способа нужно сделать смесь из сухого помета (три ведра) и с торфом (15-20 ведер). Положите картофель в лунки и присыпьте удобрением.

Минеральные удобрения

Если вы предпочитаете минеральные удобрения, лучше использовать комплексные составы: азофоска, сульфат калия, аммиачная селитра и тому подобное. Применяют их поверхностно и под клубень — 0,5 ч. л. на лунку.

Комплексные удобрения обладают питательными и фунгицидными свойствами. Они повышают качество корнеплодов и необходимы для формирования плода.

Прекрасно для картофеля подойдет смесь суперфосфата и луковой шелухи.

Положите в лунку 1 ч. л. суперфосфата и луковой шелухи. Сверху высадите картофель и засыпьте землей.

Как посадить картофель в лунки