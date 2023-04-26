Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Что бросать в лунки при посадке картофеля для лучшего урожая

26 апреля 2023, 15:44
Асоян Карина редактор ленты
що кидати в лунку при посадці картоплі
Источник: Unsplash

При высадке картофеля огородники обычно добавляют удобрения. Эти добавки помогают вырастить большой и хороший урожай.

Что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая, рассказывают Факты ICTV.

Что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая

Ежегодно весной появляется вопрос, какое удобрение добавлять в лунки для хорошего урожая картофеля. Питательные вещества могут быть натуральными или минеральными.

Перегной

При высадке картофеля рекомендуется класть в лунку любой перегной: свиной, коровяк и т.д. Для того, чтобы картофель насытился азотом, достаточно оставить в ямке 200 г перегноя.

Птичий помет

Полезным удобрением является птичий помет, особенно гусиный или голубиный. В его составе содержится азот, фосфор, магний и калий. Если же помет высушен, количество этих веществ увеличивается вдвое.

  1. Для этого способа нужно сделать смесь из сухого помета (три ведра) и с торфом (15-20 ведер).
  2. Положите картофель в лунки и присыпьте удобрением.

Минеральные удобрения

Если вы предпочитаете минеральные удобрения, лучше использовать комплексные составы: азофоска, сульфат калия, аммиачная селитра и тому подобное. Применяют их поверхностно и под клубень — 0,5 ч. л. на лунку.

Комплексные удобрения обладают питательными и фунгицидными свойствами. Они повышают качество корнеплодов и необходимы для формирования плода.

Прекрасно для картофеля подойдет смесь суперфосфата и луковой шелухи.

  1. Положите в лунку 1 ч. л. суперфосфата и луковой шелухи.
  2. Сверху высадите картофель и засыпьте землей.

Как посадить картофель в лунки

  1. Забейте в землю колышки в начале и на конце будущих рядков картофеля.
  2. Выкопайте лунки глубиной 10-20 см.
  3. Добавьте в лунки удобрение.
  4. Положите 2-3 маленьких картофелины.
  5. Засыпьте землей и разровняйте почву граблями.
Читайте также:
Что бросать в лунки при посадке картофеля для лучшего урожаяКакие культуры можно сажать на грядках, где в прошлом году рос картофель — список

Теги
Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь