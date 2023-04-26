При высадке картофеля огородники обычно добавляют удобрения. Эти добавки помогают вырастить большой и хороший урожай.
Что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая, рассказывают Факты ICTV.
Что положить в лунку при посадке картофеля для хорошего урожая
Ежегодно весной появляется вопрос, какое удобрение добавлять в лунки для хорошего урожая картофеля. Питательные вещества могут быть натуральными или минеральными.
Перегной
При высадке картофеля рекомендуется класть в лунку любой перегной: свиной, коровяк и т.д. Для того, чтобы картофель насытился азотом, достаточно оставить в ямке 200 г перегноя.
Птичий помет
Полезным удобрением является птичий помет, особенно гусиный или голубиный. В его составе содержится азот, фосфор, магний и калий. Если же помет высушен, количество этих веществ увеличивается вдвое.
- Для этого способа нужно сделать смесь из сухого помета (три ведра) и с торфом (15-20 ведер).
- Положите картофель в лунки и присыпьте удобрением.
Минеральные удобрения
Если вы предпочитаете минеральные удобрения, лучше использовать комплексные составы: азофоска, сульфат калия, аммиачная селитра и тому подобное. Применяют их поверхностно и под клубень — 0,5 ч. л. на лунку.
Комплексные удобрения обладают питательными и фунгицидными свойствами. Они повышают качество корнеплодов и необходимы для формирования плода.
Прекрасно для картофеля подойдет смесь суперфосфата и луковой шелухи.
- Положите в лунку 1 ч. л. суперфосфата и луковой шелухи.
- Сверху высадите картофель и засыпьте землей.
Как посадить картофель в лунки
- Забейте в землю колышки в начале и на конце будущих рядков картофеля.
- Выкопайте лунки глубиной 10-20 см.
- Добавьте в лунки удобрение.
- Положите 2-3 маленьких картофелины.
- Засыпьте землей и разровняйте почву граблями.