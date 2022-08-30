Летом многие хозяйки сталкиваются с одной и той же проблемой — маленькие мошки в доме. Эти мелкие букашки преимущественно появляются на фруктах и овощах.

Как в домашних условиях приготовить средство против мошек — смотрите в нашем материале.

Средства против мошек

Если вы заметили, что на вашей кухне разлетались эти маленькие мошки, есть несколько народных рецептов, как от них избавиться.

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Уксус и мыло

В стеклянную банку налейте 1/4 воды. Добавьте столовую ложку яблочного уксуса и чайную ложку мыльного средства (жидкого мыла или средства для мытья посуды). Тщательно перемешайте смесь и просто оставьте банку в месте, где мошек больше всего. Букашки слетятся за запах уксуса, а мыло не даст им взлететь наверх.

Банан

Отрежьте небольшой кусочек банана и положите его в банку или стакан.

На верх посудите положите лист бумаги с небольшой дыркой.

Ловушка для мошек готова. Дело в том, что запах банана будет привлекать мошек, поэтому они будут слетаться в банку. А вот выбраться не смогут.

Кстати, вместо банана можете использовать любой других фрукт.

Полынь

Эти мелкие мошки боятся запаха полыни, поэтому вам нужно:

Принести полынь домой и разложить ее по квартире или дому. Мошки не смогут выдержать резкого запаха, поэтому улетят прочь.

Растительный раствор

Для этого средства вам понадобится базилик, розмарин, лимонный тимьян, гвоздика или мята.

Несколько веточек любой травы заварите в 500 мл воды. Тщательно размешайте и дайте раствору настояться. После полного остывания травяной настойки, процедите жидкость через марлю. Добавьте столовую ложку спирта или водки. Готовый раствором опрыскайте места, где мошек больше всего.

Как предотвратить появление маленьких мошек