Летом многие хозяйки сталкиваются с одной и той же проблемой — маленькие мошки в доме. Эти мелкие букашки преимущественно появляются на фруктах и овощах.
Как в домашних условиях приготовить средство против мошек — смотрите в нашем материале.
Средства против мошек
Если вы заметили, что на вашей кухне разлетались эти маленькие мошки, есть несколько народных рецептов, как от них избавиться.
Уксус и мыло
- В стеклянную банку налейте 1/4 воды.
- Добавьте столовую ложку яблочного уксуса и чайную ложку мыльного средства (жидкого мыла или средства для мытья посуды).
- Тщательно перемешайте смесь и просто оставьте банку в месте, где мошек больше всего.
- Букашки слетятся за запах уксуса, а мыло не даст им взлететь наверх.
Банан
- Отрежьте небольшой кусочек банана и положите его в банку или стакан.
- На верх посудите положите лист бумаги с небольшой дыркой.
Ловушка для мошек готова. Дело в том, что запах банана будет привлекать мошек, поэтому они будут слетаться в банку. А вот выбраться не смогут.
Кстати, вместо банана можете использовать любой других фрукт.
Полынь
Эти мелкие мошки боятся запаха полыни, поэтому вам нужно:
- Принести полынь домой и разложить ее по квартире или дому.
- Мошки не смогут выдержать резкого запаха, поэтому улетят прочь.
Растительный раствор
Для этого средства вам понадобится базилик, розмарин, лимонный тимьян, гвоздика или мята.
- Несколько веточек любой травы заварите в 500 мл воды.
- Тщательно размешайте и дайте раствору настояться.
- После полного остывания травяной настойки, процедите жидкость через марлю.
- Добавьте столовую ложку спирта или водки.
- Готовый раствором опрыскайте места, где мошек больше всего.
Как предотвратить появление маленьких мошек
- Регулярно выносить мусор — особенно в летний период, когда в помойке есть объедки от фруктов.
- Не оставлять фрукты на открытом пространстве. Также стоит следить не начали ли фрукты гнить.
- Проветривать жилье.
- Вытирать кухонный стол и приборы от жидкости и грязи.
- Сразу после использования мыть посуду.
- Проводить генеральную уборку раз в неделю.