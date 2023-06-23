Муравьи в доме — неприятность, которая может случиться с каждым. Эти маленькие насекомые не просто вызывают дискомфорт, но и могут навредить, особенно, если заводятся на кухне.

Факты ICTV узнавали, что привлекает муравьев в доме, где обычно они строят муравейники и как от них избавиться.

Почему муравьи заводятся в домах и где искать муравейники

Специалист по защите растений и знаток насекомых Алексей Колесник отмечает, что жилые дома служат для муравьев отличной защитой от стихийных бедствий.

– Кроме того, продукты питания людей — являются хорошим кормом и для муравьев. Поэтому они часто живут на кухнях, в поисках пищи, — добавляет специалист.

Хлебные крошки на столе, посуда с остатками пищи, полное мусорное ведро – все это привлекает вредителей.

Поэтому, когда муравьи заводятся в вашем доме, прогнать их очень трудно, ведь убрать из дома все, что может служить пищей для домовых муравьев, почти нереально.

— Эти насекомые предпочитают уютные места, куда трудно добраться человеку. Искать муравейники стоит под старыми полами, за шкафами, кроватями и в других подобных местах, — советует Колесник.

Как избавиться от муравьев в доме

— Самый действенный способ — это ремонт. Современные, качественные стены, пол и фундамент дома без щелей, в которые могут просочиться насекомые, — советует специалист.

В борьбе с муравьями вам также помогут химические препараты. По словам Колесника, некоторые химические средства насекомые воспринимают как пищу, и сами доставляют его к муравейникам, чтобы накормить других.

— Крошки от хлеба, рассыпанный сахар, капли варенья – все это отличный корм для муравьев, который будет их привлекать. Если хотите предотвратить появление нежелательных насекомых, обязательно убирайте на кухне, — советует Колесник.