Муравьи в доме — неприятность, которая может случиться с каждым. Эти маленькие насекомые не просто вызывают дискомфорт, но и могут навредить, особенно, если заводятся на кухне.
Факты ICTV узнавали, что привлекает муравьев в доме, где обычно они строят муравейники и как от них избавиться.
Почему муравьи заводятся в домах и где искать муравейники
Специалист по защите растений и знаток насекомых Алексей Колесник отмечает, что жилые дома служат для муравьев отличной защитой от стихийных бедствий.
– Кроме того, продукты питания людей — являются хорошим кормом и для муравьев. Поэтому они часто живут на кухнях, в поисках пищи, — добавляет специалист.
Хлебные крошки на столе, посуда с остатками пищи, полное мусорное ведро – все это привлекает вредителей.
Поэтому, когда муравьи заводятся в вашем доме, прогнать их очень трудно, ведь убрать из дома все, что может служить пищей для домовых муравьев, почти нереально.
— Эти насекомые предпочитают уютные места, куда трудно добраться человеку. Искать муравейники стоит под старыми полами, за шкафами, кроватями и в других подобных местах, — советует Колесник.
Как избавиться от муравьев в доме
— Самый действенный способ — это ремонт. Современные, качественные стены, пол и фундамент дома без щелей, в которые могут просочиться насекомые, — советует специалист.
В борьбе с муравьями вам также помогут химические препараты. По словам Колесника, некоторые химические средства насекомые воспринимают как пищу, и сами доставляют его к муравейникам, чтобы накормить других.
— Крошки от хлеба, рассыпанный сахар, капли варенья – все это отличный корм для муравьев, который будет их привлекать. Если хотите предотвратить появление нежелательных насекомых, обязательно убирайте на кухне, — советует Колесник.