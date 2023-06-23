Представить лето в Украине без комаров почти невозможно. Их надоедливый писк мешает отдыхать и спать. Не меньше страданий приносят и укусы, которые часто сопровождаются покраснением, отечностью и сильным зудом.

Почему комары слетаются на свет и как защититься от насекомых — узнавали Факты ICTV.

Почему комаров привлекает свет

Специалист по защите растений и знаток насекомых Алексей Колесник рассказывает, что искусственное освещение нарушает естественную систему навигации насекомых.

— Когда они видят источник света ночью, то темнота вокруг воспринимается комарами как замкнутое пространство, а свет – выход из него. Поэтому комары постоянно слетаются на свет, — говорит эксперт.

Алексей добавляет, что больше всего комаров привлекают люди во время физической активности. Они реагируют на высокую концентрацию углекислого газа и молочной кислоты, которые выделяются человеком во время дыхания и работы мышц.

— А кровь человека — это необходимые питательные вещества для выведения нового потомства комаров, — отмечает эксперт.

Как защититься от комаров

Для защиты от назойливых насекомых существует немало репеллентных средств — аэрозоли, спреи и кремы. Однако самыми эффективными считаются разнообразные ловушки.

— Как один из методов защиты, можно применять репелленты в виде спреев, но, по моему мнению, лучше всего подойдут световые или феромонные ловушки, — говорит эксперт.

Чтобы защититься от комаров, можно использовать: