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Почему комаров привлекает свет и как защититься от насекомых – объясняет специалист

23 июня 2023, 11:51
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Комарі
Источник: Pixabay

Представить лето в Украине без комаров почти невозможно. Их надоедливый писк мешает отдыхать и спать. Не меньше страданий приносят и укусы, которые часто сопровождаются покраснением, отечностью и сильным зудом.

Почему комары слетаются на свет и как защититься от насекомых — узнавали Факты ICTV.

Почему комаров привлекает свет

Специалист по защите растений и знаток насекомых Алексей Колесник рассказывает, что искусственное освещение нарушает естественную систему навигации насекомых.

— Когда они видят источник света ночью, то темнота вокруг воспринимается комарами как замкнутое пространство, а свет – выход из него. Поэтому комары постоянно слетаются на свет, — говорит эксперт.

Алексей добавляет, что больше всего комаров привлекают люди во время физической активности. Они реагируют на высокую концентрацию углекислого газа и молочной кислоты, которые выделяются человеком во время дыхания и работы мышц.

— А кровь человека — это необходимые питательные вещества для выведения нового потомства комаров, — отмечает эксперт.

Как защититься от комаров

Для защиты от назойливых насекомых существует немало репеллентных средств — аэрозоли, спреи и кремы. Однако самыми эффективными считаются разнообразные ловушки.

— Как один из методов защиты, можно применять репелленты в виде спреев, но, по моему мнению, лучше всего подойдут световые или феромонные ловушки, — говорит эксперт.

Чтобы защититься от комаров, можно использовать:

  • Тепловую ловушку — она привлекает комаров с помощью тепла. Такие агрегаты можно использовать как в доме, так и на природе.
  • Ловушка на углекислом газе имитирует дыхание человека, комары будут слетаться к ней.
  • Водяная ловушка имеет открытый лоток с водой.
  • УФ-ловушка уничтожает комаров с помощью ультрафиолетовой лампы. Она имеет встроенную сетку, к которой подведено напряжение. Как только насекомое прикасается к лампе, то погибает от разряда электрического тока.
  • Феромонные ловушки.
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