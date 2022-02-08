Теперь в приложении Дія можно онлайн сгенерировать справку о несудимости.

Раньше этот документ нужно было получать либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников, либо онлайн, однако нужно было заполнять много полей. Теперь услугой можно воспользоваться в приложении Дія в несколько кликов.

Факты ICTV подготовили подробную инструкцию, как сгенерировать справку о несудимости в приложении Дія.

Шаг 1. Откройте приложение Дія Откройте приложение Дія на своем смартфоне и выберите функцию Услуги.

Шаг 2. В списке услуг найдите Справку о несудимости В списке услуг выберите Справки, затем перейдите к Справке о несудимости.

Шаг 3. Выберите тип и цель запроса Начните заполнять данные для получения справки. В приложении можно заказать как сокращенную (содержит только сведения о наличии/отсутствии судимости), так и полную справку о несудимости. Выберите тип справки, а также укажите цель запроса.

Шаг 4. Заполните данные о себе Далее нужно будет указать свои данные, в частности: ФИО на русском языке

Место рождения

Гражданство

Место регистрации проживания

Контактные данные