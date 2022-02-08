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Как получить справку о несудимости в приложении Дія – пошаговая инструкция
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Как получить справку о несудимости в приложении Дія – пошаговая инструкция

8 февраля 2022, 14:02 Валентина Чорна

Теперь в приложении Дія можно онлайн сгенерировать справку о несудимости.

Раньше этот документ нужно было получать либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников, либо онлайн, однако нужно было заполнять много полей. Теперь услугой можно воспользоваться в приложении Дія в несколько кликов.

Факты ICTV подготовили подробную инструкцию, как сгенерировать справку о несудимости в приложении Дія.

Шаг 1. Откройте приложение Дія

Откройте приложение Дія на своем смартфоне и выберите функцию Услуги.

Шаг 2. В списке услуг найдите Справку о несудимости

В списке услуг выберите Справки, затем перейдите к Справке о несудимости.

Шаг 3. Выберите тип и цель запроса

Начните заполнять данные для получения справки.

В приложении можно заказать как сокращенную (содержит только сведения о наличии/отсутствии судимости), так и полную справку о несудимости. Выберите тип справки, а также укажите цель запроса.

Шаг 4. Заполните данные о себе

Далее нужно будет указать свои данные, в частности:

  • ФИО на русском языке
  • Место рождения
  • Гражданство
  • Место регистрации проживания
  • Контактные данные

Шаг 5. Отправьте заявление и ждите

Отправьте заявление и ждите уведомления о том, что справка готова. Этот процесс может занять до 30 календарных дней.

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Теги
Дія , Приложение Дія
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