Теперь в приложении Дія можно онлайн сгенерировать справку о несудимости.
Раньше этот документ нужно было получать либо в сервисных центрах МВД, либо через посредников, либо онлайн, однако нужно было заполнять много полей. Теперь услугой можно воспользоваться в приложении Дія в несколько кликов.
Факты ICTV подготовили подробную инструкцию, как сгенерировать справку о несудимости в приложении Дія.
Шаг 1. Откройте приложение Дія
Откройте приложение Дія на своем смартфоне и выберите функцию Услуги.
Шаг 2. В списке услуг найдите Справку о несудимости
В списке услуг выберите Справки, затем перейдите к Справке о несудимости.
Шаг 3. Выберите тип и цель запроса
Начните заполнять данные для получения справки.
В приложении можно заказать как сокращенную (содержит только сведения о наличии/отсутствии судимости), так и полную справку о несудимости. Выберите тип справки, а также укажите цель запроса.
Шаг 4. Заполните данные о себе
Далее нужно будет указать свои данные, в частности:
- ФИО на русском языке
- Место рождения
- Гражданство
- Место регистрации проживания
- Контактные данные
Шаг 5. Отправьте заявление и ждите
Отправьте заявление и ждите уведомления о том, что справка готова. Этот процесс может занять до 30 календарных дней.