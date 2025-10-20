В Польше понятие “аренда работников” (польск. wynajem pracowników) охватывает две основные модели сотрудничества — временную работу и аутстаффинг.

Обе эти формы занятости позволяют предприятиям быстро реагировать на изменение спроса на рабочую силу, оставаясь при этом экономически эффективными и гибкими.

Что такое аренда временных работников

Краткосрочная аренда работников, или работа через кадровые агентства, предполагает, что компания пользуется услугами людей, которые официально трудоустроены в агентстве временного трудоустройства.

Сейчас смотрят

Такие работники выполняют свои обязанности непосредственно на предприятии-клиенте, однако все формальности — от начисления заработной платы до уплаты налогов и взносов — берет на себя агентство.

Несмотря на термин “временный”, польское законодательство позволяет таким сотрудникам работать в компании до 18 месяцев.

Преимущества аренды работников:

Гибкость — компания может быстро адаптировать штат к текущим потребностям бизнеса.

Меньше бюрократии — все кадровые процессы ведет агентство.

Быстрый подбор персонала — агентства уже имеют базу кандидатов, готовых сразу приступить к работе.

Покрытие временных потребностей — идеальный вариант во время отпусков, больничных или сезонного роста производства.

Аутстаффинг: особенности модели

Аутстаффинг — это другой формат сотрудничества, когда работник юридически остается в штате своей компании, но выполняет задачи для другой.

Таким образом, предприятие-пользователь получает специалиста, не принимая его на работу напрямую. Это решение удобно для долгосрочных проектов или в случаях, когда компания хочет уменьшить административную нагрузку, но не потерять контроль над персоналом.

Итоги

И аренда временных работников, и аутстаффинг имеют свои преимущества и применяются в зависимости от потребностей бизнеса. Первая модель обеспечивает оперативное реагирование на кадровые изменения, тогда как вторая — стабильность и возможность долгосрочного сотрудничества между компаниями.

Информация для этой публикации предоставлена агентством по трудоустройству Worksol Group, которое работает на польском рынке с 2009 года и входит в число ведущих HR-компаний страны.

Фото: Work Sol Group