Жизнь украинцев за последние несколько лет изменилась кардинально. Люди все чаще переосмысливают карьеру, учатся новому, ищут стабильность или, наоборот, свободу и гибкость.
В этом быстро меняющемся мире важным инструментом становится сайт для поиска работы Jooble, где ежедневно появляются тысячи вакансий в различных сферах.
Платформа помогает не только найти работу, но и выбрать вакансию, которая соответствует стилю жизни, актуальным потребностям и долгосрочным планам.
Почему в 2025 году люди стали чаще менять работу?
Аналитики Jooble выделяют несколько ключевых причин:
1. Желание баланса между работой и личной жизнью
60 % украинцев хотят, чтобы работа позволяла оставлять время для семьи, спорта, хобби.
2. Переосмысление приоритетов после кризисных лет
Люди чаще ищут стабильность или возможность работать удаленно.
3. Рост доступности онлайн-образования
Миллионы украинцев уже прошли курсы по digital, IT, дизайну, маркетингу и ищут новые возможности.
4. Бум фриланса и проектной работы
Украинцы активно работают как в локальных компаниях, так и на международном рынке.
Последние новости рынка труда: что происходит в 2025 году
- Количество вакансий выросло на 10–12 % по сравнению с 2024 годом.
- Больше всего предложений — в сферах: логистики, IT, digital, медицины и образования.
- В среднем украинцы тратят 17 дней на поиск новой работы — на 19 % меньше, чем в прошлом году.
- 48 % работодателей открыли гибридные или полностью удаленные вакансии.
- 1 из 5 украинцев ищет работу в новой для себя профессии.
Инфографика: ТОП-5 причин, почему украинцы меняют работу в 2025 году
Как выбрать работу, которая изменит жизнь: советы от Jooble
1. Определите, что для вас действительно важно
Деньги? Гибкий график? Возможность работать из дома? Стимул к развитию?
2. Используйте фильтры Jooble
Платформа позволяет выбирать вакансии по зарплате, опыту, графику, формату работы.
3. Сравнивайте предложения
Не спешите — просмотрите несколько вариантов, чтобы найти лучший.
4. Выберите вакансию, где есть перспектива
Повышение, обучение, бонусы — все это важно в 2025 году.
5. Доверяйте аналитике
Jooble показывает реальные данные и тренды — это помогает понять, что происходит на рынке.
ТОП-5 сфер, где быстрее всего находят работу
Это сферы, которые чаще всего переходят в “плюс”: стабильный спрос, быстрый ответ работодателей, возможности для роста.
Вывод
2025 год стал годом, когда украинцы смелее берут под контроль свою жизнь и карьеру. Платформа Jooble помогает сделать этот путь проще: от первоначального анализа рынка до момента, когда вы сможете найти работу и выбрать вакансию, которая полностью соответствует вашим ценностям и жизненным потребностям.
Новая жизнь начинается не с понедельника — она начинается с правильного выбора. И сделать этот выбор легче вместе с Jooble.