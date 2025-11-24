Жизнь украинцев за последние несколько лет изменилась кардинально. Люди все чаще переосмысливают карьеру, учатся новому, ищут стабильность или, наоборот, свободу и гибкость.

В этом быстро меняющемся мире важным инструментом становится сайт для поиска работы Jooble, где ежедневно появляются тысячи вакансий в различных сферах.

Платформа помогает не только найти работу, но и выбрать вакансию, которая соответствует стилю жизни, актуальным потребностям и долгосрочным планам.

Почему в 2025 году люди стали чаще менять работу?

Аналитики Jooble выделяют несколько ключевых причин:

1. Желание баланса между работой и личной жизнью

60 % украинцев хотят, чтобы работа позволяла оставлять время для семьи, спорта, хобби.

2. Переосмысление приоритетов после кризисных лет

Люди чаще ищут стабильность или возможность работать удаленно.

3. Рост доступности онлайн-образования

Миллионы украинцев уже прошли курсы по digital, IT, дизайну, маркетингу и ищут новые возможности.

4. Бум фриланса и проектной работы

Украинцы активно работают как в локальных компаниях, так и на международном рынке.

Последние новости рынка труда: что происходит в 2025 году

Количество вакансий выросло на 10–12 % по сравнению с 2024 годом.

Больше всего предложений — в сферах: логистики, IT, digital, медицины и образования.

В среднем украинцы тратят 17 дней на поиск новой работы — на 19 % меньше, чем в прошлом году.

48 % работодателей открыли гибридные или полностью удаленные вакансии.

1 из 5 украинцев ищет работу в новой для себя профессии.

Инфографика: ТОП-5 причин, почему украинцы меняют работу в 2025 году

Как выбрать работу, которая изменит жизнь: советы от Jooble

1. Определите, что для вас действительно важно

Деньги? Гибкий график? Возможность работать из дома? Стимул к развитию?

2. Используйте фильтры Jooble

Платформа позволяет выбирать вакансии по зарплате, опыту, графику, формату работы.

3. Сравнивайте предложения

Не спешите — просмотрите несколько вариантов, чтобы найти лучший.

4. Выберите вакансию, где есть перспектива

Повышение, обучение, бонусы — все это важно в 2025 году.

5. Доверяйте аналитике

Jooble показывает реальные данные и тренды — это помогает понять, что происходит на рынке.

ТОП-5 сфер, где быстрее всего находят работу

Это сферы, которые чаще всего переходят в “плюс”: стабильный спрос, быстрый ответ работодателей, возможности для роста.

Вывод

2025 год стал годом, когда украинцы смелее берут под контроль свою жизнь и карьеру. Платформа Jooble помогает сделать этот путь проще: от первоначального анализа рынка до момента, когда вы сможете найти работу и выбрать вакансию, которая полностью соответствует вашим ценностям и жизненным потребностям.

Новая жизнь начинается не с понедельника — она начинается с правильного выбора. И сделать этот выбор легче вместе с Jooble.