Черная пятница 2021: что покупать

Черная пятница — это красные ценники с невероятными скидками! Приманка или возможность? Давайте разбираться! В сезон распродаж очень просто получить выгодное предложение на нужный продукт, но также легко попасть в маркетинговые сети магазинов. Выход есть — подготовиться!

Как купить нужное в черную пятницу?

Сначала проанализируйте свои потребности. Рекомендуем прислушаться к следующим советам.

Составить список нужных покупок.

Записать исходные цены, чтобы вас не смог обмануть приветливый продавец.

Во время шопинга сравнить цены и, лишь убедившись в выгоде, покупать.

Черная пятница на носу, а в списке ваших маст-хевов так ничего и не появилось? Ничего страшного, существуют категории товаров, которые никогда не бывают лишними!

Бытовая техника

Этот пункт важен для женщин и для мужчин. Давно мечтали о кухонном комбайне, с которым готовка сэкономит время? Отлично! Заранее подберите себе несколько моделей с желаемыми характеристиками. Если во время шопинга не нашли нужный экземпляр, не стесняйтесь быть любопытным покупателем: спросите консультанта о существующих аналогах.

Ваша дрель недостаточно мощная? Замените ее на новую, улучшенную, навороченную! И станьте обладателем высококачественного приобретения не за все деньги мира, а дешево!

Смартфоны и техника для отдыха

Устали от медленной работы смартфона, мечтаете заменить телевизор на домашний кинотеатр с огромным экраном или задумывались приобрести Xbox для игр с компанией?

Черная пятница — отличный случай для подобных приобретений! Рекомендуем обратить внимание на модели прошлого сезона: обычно именно на них магазины делают очень выгодные предложения.

Косметика

Мужчины могут смело пролистывать этот пункт, а вот девушкам стоит на минуточку задержаться! Роскошная палетка Huda Beauty, культовая тушь Lancome, классическая красная помада Givenchy. Появился блеск в глазах? Красотки, на виртуальных полках Линии магазинов EVA в день Х можно выгодно приобрести множество популярных продуктов профессиональных и элитных брендов. Вы только представьте, что давно вожделенная единица косметики приобрела доступный формат — и она практически в ваших руках!

Одежда, обувь и аксессуары

Одежда. Эта категория была, есть и будет актуальной. Давайте без лишних движений! Внимательно пересмотрите свой гардероб и определите недостающие элементы.

Поскольку скоро наступит зима с суровыми холодами, логично присмотреть тепленький пуховик и луноходы на плотном меху. Нет потребности в сезонных вещах? Отправляйтесь на поиски стильных аксессуаров! Черная пятница — возможность отхватить сумочку от кутюрье или ремень мирового бренда по цене массмаркета!

Текстиль и декор для дома

Когда это комплект постельного белья был лишним? Вспомните, как приятно ложиться в свежую постель, касаясь кожей шелковистой ткани. На распродажах обязательно найдется качественный текстиль, который сделает родное гнездышко еще теплее и уютней. Кроме того, можно приобрести отличные декорации, подчеркивающие изысканный стиль интерьера комнат.