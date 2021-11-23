Социологическое исследование Gradus Research показало, что в 2021-м украинцы будут меньше покупать вещей во время Черной пятницы, чем в прошлом году.

Доля планирующих шопинг 26 ноября упала на 5%. Согласно опросу в 2020-м 35% людей планировали покупать вещи во время Черной пятницы, а в этом году – 30%.

Кроме того, в прошлом году люди больше всего сосредоточились на покупке электроники (48%). А вот в этом году доля тех, кто планирует приобрести технику, упала до 38%. Однако в 2021 году наибольшее количество украинцев хочет закупиться одеждой и обувью – 45%.

Категория Косметика и бытовая химия остались почти без изменений – 23% в 2020-м против 24% в 2021-м.

Однако на 5% вырос спрос на аксессуары для дома и декор. В 2021 году 23% людей планируют приобрести что-нибудь приятное для интерьера.

Также в 2021 году больше украинцев хотят затариться едой. Если в прошлом году на продукты потратились 15% покупателей, то в 2021-м – 18%.

Интересно, что 80% покупателей планируют шопинг на украинских сайтах, 44% – на китайских, 20% – на европейских. Более того, 14% украинцев хотят закупиться на американских маркетплейсах.

Опрос проводила исследовательская компания Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. В опросе приняла участие 1 тыс. респондентов от 18 до 60 лет. Период проведения: 17 ноября 2021 года с 13.40 до 22.30.