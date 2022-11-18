В последнее время в сети распространяются советы, как обеспечить питание Wi-Fi-роутера, когда выключается электроэнергия.

Самый простой способ заставить свой роутер работать без света — воспользоваться пауэрбанком.

Как подключить Wi-Fi-роутер к пауэрбанку — смотрите в нашем материале.

Сейчас смотрят

Как подсоединить к роутеру обычный пауэрбанк

Перед началом подключения вам нужно узнать у своего провайдера, подключены ли ваши провода к какой-то бесперебойной сети. Это могут быть аккумуляторы или линия, которая не выключается во время отключения света.

Также нужно выяснить, от скольких вольт работает ваш роутер. Обычно эта информация написана на самом устройстве. Большинство Wi-Fi роутеров работают от 9Вт или 12Вт.

Чтобы подключить Wi-Fi роутер к пауэрбанку, вам понадобится специальный кабель с триггерами для изменения напряжения зарядного устройства до 12 Вт. Этот кабель поможет пауэрбанку тянуть работу роутера.

Важно: USB-провод с триггером должен быть с размером 5,5 мм, чтобы кабель подключился к роутеру.

Теперь все просто:

Возьмите кабель с триггером и вставьте один конец в роутер, другой — в пауэрбанк. Подождите несколько секунд, пока роутер начнет работать. Проверьте работу Wi-Fi.

Другой способ

Для этого вам понадобится оптический терминал, два USB-провода DC и два пауэрбанка:

Подключите один пауэрбанк к оптическому терминалу, а другой — к Wi-Fi роутеру.

Подключать пауэрбанки к устройствам нужно с помощью USB-проводов DC размером 5,5 мм х 2,1 мм.

Таким образом можно пользоваться бесперебойным Wi-Fi до 4 ч.

Обратите внимание, что время работы зависит от мощности пауэрбанка.