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Символы любви: шесть комнатных цветов, которые стоит посадить дома

10 мая 2023, 15:23
Асоян Карина редактор ленты
комнатные цветы символы любви
Источник: Unsplash

Люди используют комнатные растения как домашний декор. Но кроме того, что они дарят приятную атмосферу, цветы становятся прекрасным талисманом и способствуют определенным сферам. Цветы могут принести в ваш дом семейный уют, богатство и даже любовь.

Какие комнатные цветы являются символами любви, читайте далее в материале Фактов ICTV.

Читайте: Какое комнатное растение приносит счастье

Какие комнатные цветы являются символами любви

Спатифиллум

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Спатифиллум в народе известен как женское счастье. Это растение происходит из южно-американских лесов. Выращивание не занимает много сил. Цветок нужно постоянно опрыскивать и поддерживать вокруг него влагу. Также следует разместить вазон на подоконнике, чтобы обеспечить его солнечным светом.

В народе считается, что цветок спатифиллума расцветает в счастливом доме. Также своей энергетикой он способствует улучшению отношений. Одинокие незамужние люди найдут свою половинку, а те, кто мечтает о ребенке — забеременеют.

Фиалка

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Фиалка или же сенполия нуждается в обилии солнечного света и тщательном уходе. Считается, что этот цветок поддерживает мир в семье и символизирует вечную любовь.

Мирт

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Вечнозеленый кустарник обладает целебными свойствами. Считается, что цветы мирта способствуют удачному браку и приносят любовь в семье.

Аихризон

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Аихризон — дерево любви. Комнатное растение имеет своеобразные листья, которые похожи на сердце, поэтому считается, что оно приносит любовь и счастье.

Антуриум

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Антуриум или же мужское счастье — талисман любви для мужчин. Цветы также используют для укрепления семейного счастья. Растения следует опрыскивать и поддерживать влагу.

Кислица (оксалис)

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Если вы хотите найти любовь или сохранить семью — заведите кислицу!

Сок растения содержит щавелевую кислоту, отсюда и происходит его название. Кислицу можно выращивать и в доме, и на улице.

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