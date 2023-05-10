Люди використовують кімнатні рослини як домашній декор. Але окрім того, що вони дарують приємну атмосферу, квіти стають чудовим талісманом і сприяють певним сферам. Квіти можуть принести у ваш дім сімейний затишок, багатство і навіть кохання.

Які кімнатні квіти є символами кохання, читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Які кімнатні квіти є символами кохання

Спатіфілум

Спатіфілум в народі відомий як жіноче щастя. Ця рослина походить з південно-американських лісів. Вирощування не займає багато сил. Квітку потрібно постійно обприскувати і підтримувати навколо неї вологу. Також слід розмістити вазон на підвіконні, щоб забезпечити його сонячним світлом.

У народі вважається, що квітка спатіфілуму розцвітає в щасливому будинку. Також своєю енергетикою вона сприяє покращенню стосунків. Самотні незаміжні люди знайдуть свою половинку, а ті, хто мріє про дитину – завагітніють.

Фіалка

Фіалка або ж сенполія потребує багато сонячного світла і ретельного догляду. Вважається, що ця квітка підтримує мир в сімʼї та символізує вічне кохання.

Мирт

Вічнозелений чагарник володіє цілющими властивостями. Вважається, що квіти мирту сприяють вдалому шлюбу і приносять кохання в сімʼї.

Аїхризон

Аїхризон – дерево кохання. Кімнатна рослина має своєрідне листя, яке схоже на серце, тому вважається, що вона приносить любов і щастя.

Антуріум

Антуріум або ж чоловіче щастя – талісман кохання для чоловіків. Квіти також використовують для зміцнення сімейного щастя. Рослини слід обприскувати і підтримувати вологу.

Кислиця (оксаліс)

Якщо ви хочете знайти кохання або зберегти сімʼю – заведіть кислиці!

Сік рослини містить щавлеву кислоту, звідси і походить її назва. Кислицю можна вирощувати і в будинку, і на вулиці.