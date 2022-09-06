Большинство людей используют вазоны как дополнение домашнего интерьера. Однако мало кто знает, что правильное домашнее растение может привлечь в дом счастье, покой, любовь и даже деньги.
Какие комнатные растения принесут в дом счастье — далее в материале Фактов ICTV.
Сила растений
Многие ботаники и любители цветов утверждают, что комнатные вазоны могут:
- принести личное счастье, любовь;
- привлечь удачу в любых делах;
- создать гармонию в семейных отношениях;
- содействовать процветанию и финансовому благополучию.
Главное — знать, какие именно цветы способны принести в дом гармонию и благосостояние.
Сенполия
Хотя имеет странное название, на вид, это всем знакомая фиалка. Наверное, у каждого в доме стоит такой вазон на подоконнике.
Фиалка символизирует мир и благополучие. Ее следует выращивать тем, кто сейчас переживает сложный период в семейной жизни. Если супруги часто ссорятся, сенполия способна сгладить семейные неурядицы.
Очень положительно влияет на атмосферу в доме именно белая фиалка.
Аихризон
Еще это комнатное растение называют дерево счастья или дерево любви. Если купить аихризон и хорошо ухаживать за ним, он способен принести в семью счастье и любовь.
Цветоводы считают, что Дерево счастья цветет только в том доме, где царит любовь. Если же ваш цветок чахнет и сбрасывает листья, стоит пересмотреть эмоциональный комфорт в вашей семье.
Гибискус
Еще он имеет название китайская роза. Гибискус нуждается в тепле в квартире, ведь он родом из тропиков. Поэтому, если в вашем доме прохладно, покупать его не ваш вариант.
По поверью, это растение — индикатор счастья и благополучия в доме. Кроме того, цветение розы предвещает множество счастливых событий – быстрые свадьбы, рождение детей, вновь вспыхнут романтические чувства между бывшими.
Хлорофитум
Это растение еще называют Семейное счастье. Хлорофитум не прихотлив в уходе, растение хорошо растет и красиво зацветает.
Наши предки считали, что вазон приносит счастье в дом. Если вы имеете проблемы в личной жизни, неприятности на работе, с друзьями, или просто имеете депрессивное настроение — стоит купить хлорофитум в дом.
Растение способно наполнить домашнюю атмосферу гармонией, теплом, поможет победить споры, найти компромисс в сложных ситуациях, а также подарит взаимные чувства и привязанность.
Кроме этого, хлорофитум нормализует эмоциональное состояние, добавляет жизнерадостности и наполняет владельца энергией.
Калатея
Это комнатное растение является символом семейного счастья. Если ваша семья или близкие друзья находятся на грани развода — подарите им калатею.
Цветок способен успокоить разгоряченные сердца, поможет решить все проблемы мирным путем.
Кроме того, робкие и неуверенные люди, с помощью калатеи, могут стать более уверенными в себе, понять чего они хотят от жизни и обрести внутренний стержень и силу.
Спатифиллум
Также он носит название женское счастье. По поверью, спатифиллум в период своего цветения приносит в дом одинокой женщины семейное благополучие.
Обладательницы этого цветка находят любимого, а незамужние — надевают долгожданное свадебное платье. Если женщина уже в браке, цветок привлечет в дом благополучие и взаимопонимание.
Но существует примета — чтобы спатифилум принес истинное женское счастье, вазон должны подарить.
Антуриум
А вот этот цветок называют мужским счастьем. Хоть вазон довольно прихотлив в уходе, кроме того, ядовит, в Колумбии верят, что он прекрасный талисман для молодоженов.
Антуриум способен охранять супругов от ссор и ошибок.
Представителям сильного пола цветок может принести исключительную мужскую силу и способность постоять за близких. Кроме того, комнатное растение положительно влияет на мужскую силу и потенцию.