Большинство людей используют вазоны как дополнение домашнего интерьера. Однако мало кто знает, что правильное домашнее растение может привлечь в дом счастье, покой, любовь и даже деньги.

Какие комнатные растения принесут в дом счастье — далее в материале Фактов ICTV.

Сила растений

Многие ботаники и любители цветов утверждают, что комнатные вазоны могут:

Сейчас смотрят

принести личное счастье, любовь;

привлечь удачу в любых делах;

создать гармонию в семейных отношениях;

содействовать процветанию и финансовому благополучию.

Главное — знать, какие именно цветы способны принести в дом гармонию и благосостояние.

Сенполия

Хотя имеет странное название, на вид, это всем знакомая фиалка. Наверное, у каждого в доме стоит такой вазон на подоконнике.

Фиалка символизирует мир и благополучие. Ее следует выращивать тем, кто сейчас переживает сложный период в семейной жизни. Если супруги часто ссорятся, сенполия способна сгладить семейные неурядицы.

Очень положительно влияет на атмосферу в доме именно белая фиалка.

Аихризон

Еще это комнатное растение называют дерево счастья или дерево любви. Если купить аихризон и хорошо ухаживать за ним, он способен принести в семью счастье и любовь.

Цветоводы считают, что Дерево счастья цветет только в том доме, где царит любовь. Если же ваш цветок чахнет и сбрасывает листья, стоит пересмотреть эмоциональный комфорт в вашей семье.

Гибискус

Еще он имеет название китайская роза. Гибискус нуждается в тепле в квартире, ведь он родом из тропиков. Поэтому, если в вашем доме прохладно, покупать его не ваш вариант.

По поверью, это растение — индикатор счастья и благополучия в доме. Кроме того, цветение розы предвещает множество счастливых событий – быстрые свадьбы, рождение детей, вновь вспыхнут романтические чувства между бывшими.

Хлорофитум

Это растение еще называют Семейное счастье. Хлорофитум не прихотлив в уходе, растение хорошо растет и красиво зацветает.

Наши предки считали, что вазон приносит счастье в дом. Если вы имеете проблемы в личной жизни, неприятности на работе, с друзьями, или просто имеете депрессивное настроение — стоит купить хлорофитум в дом.

Растение способно наполнить домашнюю атмосферу гармонией, теплом, поможет победить споры, найти компромисс в сложных ситуациях, а также подарит взаимные чувства и привязанность.

Кроме этого, хлорофитум нормализует эмоциональное состояние, добавляет жизнерадостности и наполняет владельца энергией.

Калатея

Это комнатное растение является символом семейного счастья. Если ваша семья или близкие друзья находятся на грани развода — подарите им калатею.

Цветок способен успокоить разгоряченные сердца, поможет решить все проблемы мирным путем.

Кроме того, робкие и неуверенные люди, с помощью калатеи, могут стать более уверенными в себе, понять чего они хотят от жизни и обрести внутренний стержень и силу.

Спатифиллум

Также он носит название женское счастье. По поверью, спатифиллум в период своего цветения приносит в дом одинокой женщины семейное благополучие.

Обладательницы этого цветка находят любимого, а незамужние — надевают долгожданное свадебное платье. Если женщина уже в браке, цветок привлечет в дом благополучие и взаимопонимание.

Но существует примета — чтобы спатифилум принес истинное женское счастье, вазон должны подарить.

Антуриум

А вот этот цветок называют мужским счастьем. Хоть вазон довольно прихотлив в уходе, кроме того, ядовит, в Колумбии верят, что он прекрасный талисман для молодоженов.

Антуриум способен охранять супругов от ссор и ошибок.

Представителям сильного пола цветок может принести исключительную мужскую силу и способность постоять за близких. Кроме того, комнатное растение положительно влияет на мужскую силу и потенцию.