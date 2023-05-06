Растения делают дом более уютным, эстетически привлекательным и радушным. Но когда ваши цветы не излучают красоту и здоровье, это приносит только разочарование и горечь. В этот раз поговорим о довольно интересном растении — Спатифиллуме, которое в народе еще называют Женским счастьем. Как спасти Спатифиллум, о правилах ухода и ошибках – читайте в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Мы задали все самые распространенные вопросы об уходе за домашним цветком преподавателю биологии и блогеру Лилиане Лавринец, которая выращивает более пятидесяти растений.

Как спасти Спатифиллум: правила ухода и полива

Но для начала давайте разберемся, почему Спатифиллум прозвали Женским счастьем.

— Спатифиллум получил еще одно прекрасное название — Женское счастье — благодаря давней легенде о богине Астарте, которая в день своей свадьбы бросила в толпу девушек свадебный букет из удивительных белых цветов в форме сердца, а его поймала обычная смертная крестьянка. Богиня наделила букет способностью дарить любовь и счастье той, которая прикоснется к растению, – рассказывает Лавринец.

Поэтому для Спатифиллума важно, чтобы его владельцем была именно женщина. При этом растение открывает свои удивительные свойства только тогда, когда его обладательница искренне верит в любовь. Но чтобы удивительное свойства цветка работали в полную силу, за ним нужно правильно ухаживать. Ибо когда растение чувствует внимание и заботу, то дарит своей хозяйке везение, благополучие, способствует достижению поставленных целей.

Итак, как правильно ухаживать за Женским счастьем. Эксперт по растениям говорит, что не может назвать Спатифиллум капризным растением, но нужно знать определенные секреты и правила, чтобы оно излучало здоровье и красоту.

– Скажу по-секрету, именно его (Спатифиллум, – Ред.) я спасла одним из первых, – делится она.

И в первую очередь эксперт советует позаботиться об освещении. Оно должно быть умеренным, а следовательно, растение не может прибывать в полной темноте или под палящем солнце. Затемненное или полутемное место подойдет лучше всего.

При этом Спатифиллум может круглый год находиться в помещении с температурой воздуха не ниже 16 градусов.

– Расскажу секретик, этой зимой у меня дома 22-24 градуса, то Спатифиллуму было очень сухо. Что делать в данной ситуации? Чаще опрыскивать, но в любом случае не чаще поливать. Для Спатифиллума важно избегать как высыхания грунта, так и застоя воды, — советует Лавринец.

Так сколько раз в неделю поливать Спатифиллум? Эксперт говорит, что одного раза в неделю будет вполне достаточно.

– Поделюсь секретом, если дома есть аквариум, это большой плюс для всех растений, не только для Женского счастья. Дело в том, что в этой воде много питательных элементов. Так что я даже не обеспечиваю растению дополнительного питания в качестве удобрений, от слова совсем. Все эти функции выполняет вода из аквариума. Достаточно будет поливать растения этой жидкостью раз в две недели, – говорит эксперт.

Удобрения также нужно использовать, но чаще для таких растений, как Орхидея, Цитрусовые и различные экзоты.

– Спатифиллуму за 10 лет его жизни у нас мы ни разу не давали удобрение. В качестве удобрения хорошо выступает вода из аквариума. Если же у вас дома этого нет, то подойдет обычное удобрение из магазина, — добавляет Лавринец.

Среди основных ошибок в уходе за Женским счастьем:

частый полив или, наоборот, недостаток воды и слишком сухая почва;

игнорирование опрыскивания Спатифиллума;

отсутствие разрыхления и обновления почвы землей.

Кроме того, эксперт по растениям ответила на самые распространенные боли цветоводов и вопросы.

— Почему желтеют и сохнут кончики листьев Спатифиллума?

— Это происходит из-за высокой температуры в комнате и при попадании прямых солнечных лучей на горшок.

— Почему Спатифиллум опускает листву?

– Это происходит, потому что цветку не хватает воды. Итак, Женское счастье нужно срочно полить. Но не забывайте опрыскивать Спатифиллум! Я лично опрыскиваю обычной водой трижды в неделю. Лучше всего это делать вечером.

– Почему не цветет женское счастье?

Это может происходить из-за слишком низкой температуры для горшка. Помните, что она не должна быть ниже 16 градусов. Кроме того, причиной того, что спатифиллум не цветет могут быть частые сквозняки. Так что переставьте растение на другое место.

– Как спасти Спатифиллум, если долго не было ухода?

Если вазон еще жив, выполните следующие шаги:

Измените почву и хорошо осмотрите корни. Если есть гнилые или пересушенные, обязательно их обрежьте и пересадите в новую универсальную почву. Хорошо опрыскать и полить растение. Поставить в правильное место!

Дополнительно. При обрезке корней возьмите перекись водорода для дезинфекции срезов. То есть когда отрезаете гнилые корни, или листок и задеваете здоровые участки растения, то лучше будет обработать их этим раствором, чтобы предотвратить размножение бактерий в месте среза.

— Как правильно ухаживать за Женским счастьем?

– В моем блоге есть традиция. Каждый вторник поливаем растения и трижды в неделю опрыскиваем. Такой график Спатиффилума вполне по душе.

Раз в месяц срезаю засушенные листья, разрыхляю и при необходимости досыпаю почву.