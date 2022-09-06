Більшість людей використовують вазони як доповнення домашнього інтер’єру. Проте мало хто знає, що правильна домашня рослина може притягнути в будинок щастя, спокій, любов та навіть гроші.
Які кімнатні рослини принесуть в оселю щастя – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Сила рослин
Багато ботаніків та любителів квітів стверджують, що кімнатні вазони можуть:
- принести особисте щастя, любов;
- залучити удачу в будь-яких справах;
- створити гармонію в сімейних відносинах;
- сприяти процвітанню і фінансового благополуччя.
Головне – знати, які саме квіти здатні принести у дім гармонію та добробут.
Сенполія
Хоч має дивну назву, на вигляд, це усім знайома фіалка. Напевно, у кожного в домі стоїть такий вазон на підвіконні.
Фіалка символізує мир і благополуччя. Її слід вирощувати тим, хто зараз переживає складний період у сімейному житті. Якщо подружжя часто свариться, сенполія здатна згладити сімейні чвари.
Дуже позитивно впливає на атмосферу в домі саме біла фіалка.
Аїхрізон
Ще цю кімнатну рослину називають дерево щастя або дерево любові. Якщо купити аїхрізон та добре доглядати за ним, він здатен принести в родину щастя та любов.
Квіткарі вважають, що Дерево щастя цвіте лише у тій оселі, де панує кохання. Якщо ж ваша квітка чахне та скидає листя, варто переглянути емоційний комфорт у вашій родині.
Гібіскус
Ще він має назву китайська троянда. Гібіскус потребує тепла у квартирі, адже він родом з тропіків. Тому, якщо у вашій оселі прохолодно, купувати гібіскус не ваш варіант.
За повір’ям, ця рослина – індикатор щастя і благополуччя в домі. Крім того, цвітіння троянди віщує безліч щасливих подій – швидкі весілля, народження дітей, знову спалахнуть романтичні почуття між колишніми.
Хлорофітум
Цю рослину ще називають Сімейне щастя. Хлорофітум не вибагливий у догляді, рослина добре росте та красиво зацвітає.
Наші предки вважали, що вазон приносить щастя в будинок. Якщо ви маєте проблеми в особистому житті, чи неприємності на роботі, з друзями, або просто маєте депресивний настрій – варто купити таку квітку у дім.
Рослина здатна наповнити домашню атмосферу гармонією, теплом, допоможе перемогти суперечки, знайти компроміс в складних ситуаціях, а також подарує взаємне почуття і прихильність.
Крім цього, хлорофітум нормалізує емоційний стан, додає життєрадісності і наповнює власника енергією.
Калатея
Ця кімнатна рослина є символом сімейного щастя. Якщо ваша родина або близькі друзі знаходяться на межі розлучення – подаруйте їм калатею.
Квітка здатна заспокоїти розпалені серця, допоможе вирішити всі проблеми мирним шляхом.
Крім того, боязкі та невпевнені люди за допомогою калатеї можуть стати більш впевненими в собі, зрозуміти чого вони хочуть від життя і знайти внутрішній стрижень і силу.
Спатифілум
Також він носить назву Жіноче щастя. За повір’ям, спатифілум у період свого цвітіння приносить в оселю самотньої жінки сімейне благополуччя.
Власниці Жіночого щастя знаходять коханого, а незаміжні – одягають довгоочікувану весільну сукню. Якщо жінка вже у шлюбі, квітка притягне у дім благополуччя та взаєморозуміння.
Але існує прикмета, аби спатифілум приніс істинне жіноче щастя, вазон повинні подарувати.
Антуріум
А от цю квітку називають чоловічим щастям. Хоч вазон доволі вибагливий у догляді, крім того, отруйний, у Колумбії вірять, що він прекрасний талісман для молодят.
Антуріум здатен охороняти подружжя від сварок та помилок.
Представникам сильної статі квітка може принести виняткову чоловічу силу і здатність постояти за близьких. Окрім того, кімнатна рослина позитивно впливає на чоловічу силу і потенцію.