Більшість людей використовують вазони як доповнення домашнього інтер’єру. Проте мало хто знає, що правильна домашня рослина може притягнути в будинок щастя, спокій, любов та навіть гроші.

Які кімнатні рослини принесуть в оселю щастя – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Сила рослин

Багато ботаніків та любителів квітів стверджують, що кімнатні вазони можуть:

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принести особисте щастя, любов;

залучити удачу в будь-яких справах;

створити гармонію в сімейних відносинах;

сприяти процвітанню і фінансового благополуччя.

Головне – знати, які саме квіти здатні принести у дім гармонію та добробут.

Сенполія

Хоч має дивну назву, на вигляд, це усім знайома фіалка. Напевно, у кожного в домі стоїть такий вазон на підвіконні.

Фіалка символізує мир і благополуччя. Її слід вирощувати тим, хто зараз переживає складний період у сімейному житті. Якщо подружжя часто свариться, сенполія здатна згладити сімейні чвари.

Дуже позитивно впливає на атмосферу в домі саме біла фіалка.

Аїхрізон

Ще цю кімнатну рослину називають дерево щастя або дерево любові. Якщо купити аїхрізон та добре доглядати за ним, він здатен принести в родину щастя та любов.

Квіткарі вважають, що Дерево щастя цвіте лише у тій оселі, де панує кохання. Якщо ж ваша квітка чахне та скидає листя, варто переглянути емоційний комфорт у вашій родині.

Гібіскус

Ще він має назву китайська троянда. Гібіскус потребує тепла у квартирі, адже він родом з тропіків. Тому, якщо у вашій оселі прохолодно, купувати гібіскус не ваш варіант.

За повір’ям, ця рослина – індикатор щастя і благополуччя в домі. Крім того, цвітіння троянди віщує безліч щасливих подій – швидкі весілля, народження дітей, знову спалахнуть романтичні почуття між колишніми.

Хлорофітум

Цю рослину ще називають Сімейне щастя. Хлорофітум не вибагливий у догляді, рослина добре росте та красиво зацвітає.

Наші предки вважали, що вазон приносить щастя в будинок. Якщо ви маєте проблеми в особистому житті, чи неприємності на роботі, з друзями, або просто маєте депресивний настрій – варто купити таку квітку у дім.

Рослина здатна наповнити домашню атмосферу гармонією, теплом, допоможе перемогти суперечки, знайти компроміс в складних ситуаціях, а також подарує взаємне почуття і прихильність.

Крім цього, хлорофітум нормалізує емоційний стан, додає життєрадісності і наповнює власника енергією.

Калатея

Ця кімнатна рослина є символом сімейного щастя. Якщо ваша родина або близькі друзі знаходяться на межі розлучення – подаруйте їм калатею.

Квітка здатна заспокоїти розпалені серця, допоможе вирішити всі проблеми мирним шляхом.

Крім того, боязкі та невпевнені люди за допомогою калатеї можуть стати більш впевненими в собі, зрозуміти чого вони хочуть від життя і знайти внутрішній стрижень і силу.

Спатифілум

Також він носить назву Жіноче щастя. За повір’ям, спатифілум у період свого цвітіння приносить в оселю самотньої жінки сімейне благополуччя.

Власниці Жіночого щастя знаходять коханого, а незаміжні – одягають довгоочікувану весільну сукню. Якщо жінка вже у шлюбі, квітка притягне у дім благополуччя та взаєморозуміння.

Але існує прикмета, аби спатифілум приніс істинне жіноче щастя, вазон повинні подарувати.

Антуріум

А от цю квітку називають чоловічим щастям. Хоч вазон доволі вибагливий у догляді, крім того, отруйний, у Колумбії вірять, що він прекрасний талісман для молодят.

Антуріум здатен охороняти подружжя від сварок та помилок.

Представникам сильної статі квітка може принести виняткову чоловічу силу і здатність постояти за близьких. Окрім того, кімнатна рослина позитивно впливає на чоловічу силу і потенцію.