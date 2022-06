Для каждой хозяйки лето — это период подготовки консервации на зиму. Однако сделать заготовки любимых овощей — лишь половина дела, необходимо также знать как правильно их хранить.

Можно ли хранить консервацию при комнатной температуре — узнавали Факты ICTV.

Где можно хранить заготовки в квартире

Оптимальная температура для хранения пастеризованных солений и маринувань — 0-15° C, непастеризована продукция не воспринимает температуру ниже 0° C и выше 2° C, пастеризованные варенье и джемы разрешается хранить при условиях от 0° C до 20° C, непастеризованные варенье и джемы — от 10° C до 20° C.

Соответственно, лучшим местом для хранения является погреб или подвал с температурой 5-18° C, но они есть не во всех домах. В городской квартире подойдет хорошо утепленный балкон, где температура не опускается ниже нуля.

Также можно хранить на кухне, но никогда не ставьте банки с закатками в шкафчики, которые находятся у плиты или батареи.

Отличным вариантом для размещения закаток может стать лоджия. От балкона она отличается тем, что как минимум две ее стороны примыкают к стенам дома или соседних лоджий. И все же не каждая их них подойдет для хранения заготовок.

Во-первых, температура помещения не должна опускаться ниже 0°C иначе, содержимое банок просто замерзнет.

Во-вторых, на лоджии не должно быть слишком сыро. Если вы используете ее для сушки белья, то старайтесь как можно чаще проветривать помещение, чтобы снизить уровень влажности.

Если в вашей квартире до сих пор есть антресоли, они тоже подойдут для хранения консервации. Главное, чтобы конструкция была достаточно надежной для того, чтобы в ней можно было разместить необходимое вам количество банок.

Если вы живете в частном доме, хранить консервацию можно в подвале. Главное, убедиться в том, что показатели температуры и влажности в подвале соответствуют рекомендованным.

Перед закладкой банок на хранение обязательно проведите генеральную уборку помещения, просушите и продезинфицируйте все полки и ящики. При необходимости проведите тщательную обработку против грибка.

Можно ли хранить консервацию при комнатной температуре

Если в квартире нет балкона, лоджии, антресоли или места на кухне хранить банки с соленьями можно и в жилых комнатах: под кроватью, за диваном, вдоль стен, под столами и тому подобное. В таких случаях лучше поместить банки в плотно закрывающиеся картонные коробки или деревянные ящики.

Но помните, что это не лучший вариант для хранения. Комнатного климата соленые огурцы, квашеные помидоры и капуста могут просто не выдержать.

Все таки, лучшим вариантом хранения консервации в квартире — это балкон или холодильник.