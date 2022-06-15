Июнь и июль – пора цветения бузины. Если вы думали, что это растение приносит нам только вкусные и полезные ягоды, то вы правы. Но не стоит обесценивать и сам цвет бузины, содержащий огромное количество полезных веществ и оказывающий противовоспалительное и дезинфицирующее действие.

Из цветков бузины можно делать разные напитки, но самым элегантным является шампанское из бузины. Никогда не слыхали? Тогда читайте статью, где мы расскажем вам, как сделать шампанское из бузины дома.

Шампанское из бузины — пошаговый рецепт

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Ингредиенты:

Вода – 10 л

Цветки бузины – 15 шт.

Сахар – 1 кг

Лимонная кислота – 20 г

Приготовление:

Собрать цветки бузины. Здесь следует отметить, что это растение крайне требовательно и не переносит чрезмерную влажность. Иначе испортится.

Цветы бузины высушить. Однако температура воздуха не должна превышать 35 градусов.

Налить в кастрюлю 10 л воды. Добавить бузину, сахар и лимонную кислоту. Все перемешать и оставить на 3 дня настояться, накрыв крышкой, чтобы запустить процесс брожения.

На третий день следует процедить жидкость через марлю.

Тогда налить в бутылки и на 2 месяца оставить их в темном прохладном месте (не выше 4-5 градусов) в горизонтальном положении, чтобы углекислый газ, который выделяется во время брожения, не разорвал бутылки.

После достаем шампанское из бузины и наслаждаемся игристым вкусом этого полезного напитка.

Важно! Употреблять напиток из бузины нужно осторожно и в небольших количествах, чтобы не навредить своему здоровью. Ведь как известно, бузина — сильный аллерген. Кроме того, шампанское – это все же алкоголь, а чрезмерное его потребление негативно влияет на сердечную мышцу, что приводит к разным сердечным заболеваниям, а также повышает давление крови в организме.