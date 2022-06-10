Лето только началось, но впереди всех хозяек ждет период консервации. Чтобы банки с закрутками дожили до зимы, а в лучшем случае смогли храниться и несколько лет, их нужно закручивать в стерильную тару.

Как правильно стерилизовать банки для консервации — читайте в нашем материале.

Этап подготовки

Перед началом стерилизации и самой закрутки, вам нужно тщательно осмотреть каждую банку. Внимательно посмотрите, нет ли на стекле маленьких трещин и повреждений, ведь при воздействии кипятка поврежденная посуда может лопнуть.

Сейчас смотрят

Также осмотрите крышки, они должны быть новые, без намека на кривизну или ржавчину.

Перед стерилизацией посуду стоит тщательно вымыть. Воспользуйтесь содой, горчичным порошком или хозяйственным мылом. От магазинных моющих средств лучше отказаться.

Способы стерилизации банок

Первый, классический способ — кипяток. Этот метод знаком каждые хозяйки:

возьмите кастрюлю и расставьте банки горловинами книзу;

наполните кастрюлю водой, чтобы она полностью покрыла банки;

поставьте кастрюлю на огонь, вода должна вскипятиться;

оставьте все на 20 мин;

достаньте банки и дайте им обсохнуть. Будьте осторожны, в стерильную банку не должна попасть грязь.

Готово! Банки готовы к консервации.

Обработка паром тоже хороший, а главное — эффективный способ стерилизации:

поставьте кастрюлю с водой на огонь до закипания;

поместите в середину нее дуршлаг и поставьте на него банку горловиной книзу.

Стерилизовать емкости таким образом нужно 15 мин.

Еще один малоизвестный способ — духовка. В духовом шкафу очень удобно готовить емкости для консервации и следить за ними необязательно:

поставьте банки на противень или ришетку в холодную духовую печь (можно сразу же после мытья). По желанию туда можно также поместить крышки; выставьте температуру на 100-110° C; оставьте банки на 20-25 мин; выключите духовку, но не доставайте посуду сразу, он должен немного остыть; вытащите банки и консервируйте.

Кстати, аналогично можно сделать в микроволновой печи, однако это займет больше времени, поскольку не возможно простерилизовать много банок одновременно.

Стерилизация с помощью марганцовки. Этот способ имеет большое преимущество, поскольку не требует высокой температуры:

соедините марганец с водой — у вас должно получиться ярко-розовый раствор;

осторожно промойте каждую банку;

высушите посуду.

Вот и все! Банки готовы к консервации.

Еще довольно популярный способ стерилизации посуды — с помощью мультиварки или пароварки:

в чашу пароварки или мультиварки налейте воды на установите насадку для приготовления пищи; поставте на нее сухие банки горловиной вниз; включите пароварку (если стерилизуем в мультиварке, то выберите режим Варка на пару); подождите пока вода выкипит; перенесите банки на полотенце и высушите их.

И помните, в любом случае стерилизовать банки нужно: