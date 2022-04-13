Микроволновка частично может заменить духовку. В ней можно приготовить даже пасхальный хлеб. Мы подготовили для вас рецепт паски, которую можно испечь в микроволновке.

Что необходимо для приготовления паски:

Мука — 1,5 ст. (200 мл)

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 1 ст.

Сливочное масло — 75 г

Растительное масло — 35 мл

Молоко — 150 мл

Соль — 1 щепотка

Ванилин — 1 г

Разрыхлитель теста — 1,5 ч. л.

Цукаты — по вкусу

Этих продуктов хватит для приготовления 3-4 пасок.

Приготовление паски в микроволновке:

Взбейте яйца с сахаром, добавьте к ним ванилин и соль. Затем добавьте молоко, растительное и сливочное масло, которое нужно предварительно растопить. Хорошо перемешайте смесь, добавьте в нее муку и разрыхлитель.

Затем всыпьте цукаты, еще раз хорошо перемешайте тесто и разлейте по формам (можно использовать чашки), смазанным растительным маслом. Тесто должно заполнить форму наполовину (оно будет подниматься во время приготовления).

Выпекать в микроволновке можно по одной паске, поставив на 4 минуты на полную мощность. После этого нужно еще минуту подождать, только потом можно открыть дверцу и достать хлеб.

Если вы хотите запечь одну большую паску, тогда ставьте ее в микроволновку на 10-12 минут на мощность 700 Вт. Дайте ей постоять 2-3 минуты и тогда доставайте.

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