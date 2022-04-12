Хозяйки любят украшать пасхи на Пасху, чаще всего их поливают белой глазурью. Чтобы помадка не осыпалась, не трескалась и не липла к рукам или бумажной форме, можно добавить к сахарной глазури на пасху желатин.

Простой рецепт глазури на пасху с желатином – далее в материале.

Ингридиенты:

сахар – 1 ст.

желатин – 1 ч. л.

сок лимона – несколько капель

ванилин

вода

Как приготовить глазурь на пасхи с желатином

Заливаем желатин водой (2 ст. л.) и оставляем на 5-10 минут, чтобы он набух.

В сахар и ванилин добавляем 4 ст.л. воды и ставим на маленький огонь. Помешиваем раствор до тех пор, пока кристаллы окончательно не растворятся в воде.

Доводим смесь до кипения, затем добавляем туда желатин.

Аккуратно перемешиваем и взбиваем смесь миксером, пока масса не станет белой и пышной. Добавляем несколько капель лимона и еще раз взбиваем.

Даем помадке немного остыть и быстро наносим ее на наши пасхи, даем загустеть.

Этой глазури с желатином вполне хватит на 3-4 большие пасхи. Украсить глазурь можно цветной посыпкой или декоративными цыплятами и цветочками.