Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Лайфхаки

Не липнет и не трескается: рецепт глазури на пасху с желатином

12 апреля 2022, 18:44
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Не липнет и не трескается: рецепт глазури на пасху с желатином
Источник: Pixabay

Хозяйки любят украшать пасхи на Пасху, чаще всего их поливают белой глазурью. Чтобы помадка не осыпалась, не трескалась и не липла к рукам или бумажной форме, можно добавить к сахарной глазури на пасху желатин.

Простой рецепт глазури на пасху с желатином – далее в материале.

Ингридиенты:

  • сахар – 1 ст.
  • желатин – 1 ч. л.
  • сок лимона – несколько капель
  • ванилин
  • вода

Как приготовить глазурь на пасхи с желатином

Заливаем желатин водой (2 ст. л.) и оставляем на 5-10 минут, чтобы он набух.

В сахар и ванилин добавляем 4 ст.л. воды и ставим на маленький огонь. Помешиваем раствор до тех пор, пока кристаллы окончательно не растворятся в воде.

Доводим смесь до кипения, затем добавляем туда желатин.

Аккуратно перемешиваем и взбиваем смесь миксером, пока масса не станет белой и пышной. Добавляем несколько капель лимона и еще раз взбиваем.

Даем помадке немного остыть и быстро наносим ее на наши пасхи, даем загустеть.

Этой глазури с желатином вполне хватит на 3-4 большие пасхи. Украсить глазурь можно цветной посыпкой или декоративными цыплятами и цветочками.

Читайте также:
Не липнет и не трескается: рецепт глазури на пасху с желатиномКак приготовить пасху по классическому рецепту

Теги
Пасха , Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь