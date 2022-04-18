Пасхальную выпечку хазяйки готовят только раз в году, поэтому далеко не все покупают специальные многоразовые формы. Пасха в бумажных формах смотрится не менее красиво, к тому же, она равномерно пропечется и не будет прилипать к стенкам.

Как правильно печь пасху в бумажных формах — главные секреты собрали в материале.

В первую очередь приготовьте тесто на пасху. Когда оно будет готовым, поместите его в бумажные формочки.

Многие задаются вопросом, нужно ли смазывать маслом бумажные формы для пасок. Оказывается, все зависит от самого теста. Опытные технологи говорят, что если вы готовите пасху их дрожжевого теста, смазывать бумажную форму маслом нужно, а если из бисквитного — нет.

Уложите тесто на дно формочек (оно должно занять 1/3), накройте их полотенцем и поставьте в теплое место. Это нужно для того, чтобы тесто немного отдохнуло.

Когда тесто для пасхи подойдет и займет 2/3 бумажной формы, его можно отправлять в духовку.

Чтобы ваши бумажные формы не пригорели, не включайте духовку на максимум, оптимальной будет температура до 180 градусов. При какой температуре печь пасху, читайте здесь.

Для того, чтобы пасхи равномерно пропеклись и не потрескались, перед началом выпекания опрыскайте их теплой водой и поставьте в духовку при температуре на треть ниже основной. Через минут 10 опрыскайте тесто еще раз и только тогда включите нужную температуру. До конца выпекания опрыскайте тесто еще раз.

Если вы готовите маленькие пасхи, на нижнее деко можна поставить емкость с горячей водой. В таком случае можно не играться с температурой и сразу ставить необходимый вам режим.

Если вы хотите достать готовые пасхи из бумажных форм, то делать это нужно только после полного их остывания. Впрочем многие хозяйки не снимают бумагу с выпечки — это уже один из элементов декора. Дополнительно пасхи в бумажной форме можно украсить глазурью, кондитерской присыпкой или цукатами.