Скопление пыли в квартире — головная боль каждой хозяйки. Для того, чтобы очистить и увлажнить воздух в доме, необязательно покупать кондиционер, увлажнитель или освежитель.
Вам нужно лишь поставить в квартире специальные растения, которые очищают воздух от пыли. Факты ICTV подготовили для вас список комнатных растений, которые помогут избавиться от частиц пыли из воздуха.
Фикус
Фикус эластичный или каучуконосный – растение с крупными блестящими листьями. Благодаря этому фикус хорошо поглощает загрязнения, пыль и обеспечивает чистоту воздуха в доме.
Массивные листья эффективно собирают пыль, поэтому для повышения продуктивности фикуса, специалисты советуют опрыскивать его один раз в день.
Более того, это растение поглощает бензол, формальдегид и аммиак.
Английский плющ
Разновидности этого растения считаются отличным способом избавиться от пыли в квартире, а еще они поглощают влагу и испарения из воздуха, что делает их отличным оружием против плесени.
Кроме того, английский плющ является отличным сорбентом, поскольку он эффективно поглощает канцерогены и углекислый газ, а также соли тяжелых металлов и формальдегидов.
Однако будьте с этим растением осторожными, особенно, если в доме есть дети или домашние любимцы. Для них листья и плоды английского плюща ядовиты.
Хлорофитум хохлатый
Хоть этот вазон не имеет такой крупной листвы, как фикус, хлорофитум все же отлично собирает лишнюю пыль в доме.
Растение также считается натуральным сорбентом, ведь оно хорошо очищает воздух и удаляет с него лишнюю влагу. Хлорофитум хохлатый любит солнце, однако ставить его под прямыми лучами не стоит.
Растения, очищающие воздух
- Шеффлера — идеальное комнатное растение, потому что оно позволяет нейтрализовать вредные пары табака и никотина.
- Драцена — по своей форме напоминает пальму. Она может нейтрализовать вредные выбросы из лакированной мебели.
- Спатифиллум — этот вазон способен справиться с большим количеством токсинов, в том числе и с аммиаком. Также спатифиллум повышает влажность воздуха.
- Бегония отлично борется с парами различных химических соединений, поэтому, если вы часто пользуетесь бытовой химией, это растение для вас.
- Замиокулькас выводит из воздуха значительное количество ксилола, толуола, бензола и этилбензола.
- Сансевиерия поглощает оксиды азота и формальдегиды. Растение способно положительно влиять на иммунитет человека и защищать от токсинов, которые выделяются линолеумом и синтетикой.