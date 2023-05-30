Скопление пыли в квартире — головная боль каждой хозяйки. Для того, чтобы очистить и увлажнить воздух в доме, необязательно покупать кондиционер, увлажнитель или освежитель.

Вам нужно лишь поставить в квартире специальные растения, которые очищают воздух от пыли. Факты ICTV подготовили для вас список комнатных растений, которые помогут избавиться от частиц пыли из воздуха.

Фикус

Фикус эластичный или каучуконосный – растение с крупными блестящими листьями. Благодаря этому фикус хорошо поглощает загрязнения, пыль и обеспечивает чистоту воздуха в доме.

Массивные листья эффективно собирают пыль, поэтому для повышения продуктивности фикуса, специалисты советуют опрыскивать его один раз в день.

Более того, это растение поглощает бензол, формальдегид и аммиак.

Английский плющ

Разновидности этого растения считаются отличным способом избавиться от пыли в квартире, а еще они поглощают влагу и испарения из воздуха, что делает их отличным оружием против плесени.

Кроме того, английский плющ является отличным сорбентом, поскольку он эффективно поглощает канцерогены и углекислый газ, а также соли тяжелых металлов и формальдегидов.

Однако будьте с этим растением осторожными, особенно, если в доме есть дети или домашние любимцы. Для них листья и плоды английского плюща ядовиты.

Хлорофитум хохлатый

Хоть этот вазон не имеет такой крупной листвы, как фикус, хлорофитум все же отлично собирает лишнюю пыль в доме.

Растение также считается натуральным сорбентом, ведь оно хорошо очищает воздух и удаляет с него лишнюю влагу. Хлорофитум хохлатый любит солнце, однако ставить его под прямыми лучами не стоит.

Растения, очищающие воздух