Скупчення пилу у квартирі – головний біль кожної господині. Для того, щоб очистити та зволожити повітря в оселі, необов’язково купувати кондиціонер, зволожувач чи освіжувач.

Вам потрібно лише поставити у квартирі спеціальні рослини, які очищують повітря від пилу. Факти ICTV підготували для вас список кімнатних рослин, які допоможуть позбутися часточок пилу з повітря.

Фікус

Фікус еластичний або каучуконосний – рослина з великим блискучим листям. Завдяки цьому фікус добре поглинає забруднення, пил і забезпечує чистоту повітря в оселі.

Масивні листки ефективно збирають пил, тому для підвищення продуктивності фікуса фахівці радять обприскувати його один раз на день.

Ба більше, ця рослина поглинає бензол, формальдегід та аміак.

Англійський плющ

Різновиди цієї рослини вважаються відмінним способом позбутися пилу у квартирі, а ще вони поглинають вологу та випари з повітря, що робить їх чудовою зброєю проти цвілі.

Крім того, англійський плющ є відмінним сорбентом, оскільки він ефективно поглинає канцерогени та вуглекислий газ, а також солі важких металів і формальдегідів.

Проте будьте з цією рослиною обережними, особливо, якщо в будинку є діти чи домашні улюбленці. Для них листя та плоди англійського плюща отруйні.

Хлорофітум чубатий

Хоч цей вазон не має такого великого листя, як фікус, хлорофітум все ж добре збирає зайвий пил в оселі.

Рослина також вважається натуральним сорбентом, адже вона добре очищає повітря та видаляє з нього зайву вологу. Хлорофітум чубатий любить сонце, проте ставити його під прямими променями не варто.

Рослини, які очищають повітря