Любые растения нуждаются в должном уходе, особенно, если речь идет о комнатных вазонах. Их нужно регулярно поливать, очищать от лишней листвы и грязи, а также пересаживать.

Как правильно пересаживать комнатные растения и когда это нужно делать в 2023 году, читайте в нашем материале.

Когда нужно пересаживать вазоны

На самом деле есть несколько признаков, по которым вы поймете, что цветок нуждается в пересадке. Вот на что стоит обратить внимание:

Земля в горшке стала затхлой и имеет характерный болотный запах.

Растению стало тесно в горшке. Проверить это просто: полейте горшок и вытащите его из горшка вместе с землей. Если корневая система туго оплетает почву, значит пришло время подобрать горшок чуть больше.

Цветок перестал расти. Если вы заметили, что период вегетации растения сокращается и развитие практически отсутствует, цветок стоит пересадить.

Самым благоприятным периодом для пересадки комнатных растений считается с конца марта до мая. В холодные периоды года, пересадка может навредить растению, поэтому лучше выбирайте теплые месяцы.

Кстати, существует даже идеальное время для пересадки комнатных растений — вторая половина дня (с 16:00 до 20:00). За ночь растение прекрасно адаптируется к новым условиям и будет радовать вас своим цветом.

Также в народе существует правило, что лучше всего пересаживать комнатные цветы в женские дни недели (это среда, пятница, суббота и воскресенье).

Благоприятные дни для пересадки комнатных растений в 2023 году

Опытные огородники часто пользуются специальным лунным календарем, чтобы понять, когда можно сеять и сажать овощные культуры. Похожий лунный календарь есть и для комнатных растений.

Январь

Благоприятные дни для пересаживания вазонов: 1, 2, 6, 24, 25, 29, 30.

Когда не стоит трогать растения: 3-5, 11-14, 17, 20, 26-28, 30, 31.

Февраль

Можно пересаживать комнатные растения: 1-9, 20-24, 29 числа

Не стоит трогать растения в такие дни: 10, 13-19, 25, 26, 28.

Март

Благоприятные дни:1, 3-5, 8, 14-15, 19, 27 число.

В какие дни лучше не работать с корнями: 2, 6, 7, 9-12, 16,17, 20-26, 28-31.

Апрель

Благоприятные дни для пересаживания вазонов: 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19.

Не стоит работать с корнями 2, 4, 7, 10, 11, 14, 20-30 числа.

Май

Благоприятные дни для пересаживания комнатных растений: 1-10, 13, 14, 16-19, 21-25 и 27-30.

Не стоит работать с корнями 12, 15, 20 мая.

Июнь

Благоприятные дни для пересадки растений-11, 16, 17.

Задевать комнатные растения не стоит 1, 4, 14, 15, 17-20, 25-29 июня.

Июль

Пересаживать растения можно 1-3, 6-8, 12, 18, 25, 29, 30 июля.

Не стоит работать с корнями 4, 5, 9, 10, 13-17, 19-23, 26-28, 31 числа.

Август

Благоприятные дни: 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31.

Не благоприятные дни для работы с корнями: 2, 3, 5, 6, 10-15, 18, 19, 23, 24, 27-29 августа.

Сентябрь

Благоприятные дни для пересаживания комнатных растений: 1, 5, 6, 10, 13-17, 22, 23, 25-28.

В какие дни лучше не работать с корнями: 2-4, 8, 9, 11, 12, 18-20, 24, 29, 30.

Октябрь

Благоприятные дни: 1-3, 5, 7, 9, 11-15, 19, 24, 25, 28-31.

Не стоит трогать растения в такие дни: 4, 8, 10, 16, 18, 21-23, 26, 27.

Ноябрь

Можно пересаживать комнатные вазоны 1, 6, 7, 10-12, 15, 16, 20, 21, 25-28 ноября.

Не стоит трогать растения: 2-4, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 22-24, 29, 30 числа.

Декабрь

Благоприятные дни для пересаживания: 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30.

Не благоприятные дни: 1, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 26-28.