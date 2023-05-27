Яркие листочки привлекают своей зеленью, а интересное название пробуждает фантазию. Замиокулькас, который еще в народе называют Долларовым деревом, является довольно непростым комнатным растением, которое требует специального ухода. Так что часто случается так, что приходится расстраиваться из-за пожелтевших листьев или вялого вида растения. Как спасти Долларовое дерево и все об уходе Замиокулькаса – читайте на Фактах ICTV.

Что делать, если у Замиокулькаса вянут и желтеют листья и как спасти Долларовое дерево — Фактам ICTV рассказал эксперт по растениям Лилиана Лавринец.

Почему у Замиокулькаса желтеют листья

Уход Замиокулькаса – непростое дело, здесь важно учесть много моментов и нюансов. На примере главных проблем, с которыми встречают хозяева этого растения, расскажем об основных правилах ухода за Долларовым деревом.

Листья сохнут из-за перелива, или наоборот из-за недостаточного количества воды. Признаками того, что вазон недостаточно поливают является сморщивание ствола и сами пожелтевшие листья. А о том, что вы переливаете Замиокулькас вам скажут не только желтые листья, но и наклон растения в любую из сторон. Это происходит из-за того, что от частых переливов начинают подгнивать корни.

Так выглядят пожелтевшие листья Замиокулькаса.

Еще не стоит забывать о возрасте растения, Долларовое дерево, как и все остальные вазоны, может стареть. Так что листочки, которые уже выполнили свою функцию, начинают желтеть и в результате опадают. И это норма.

– Именно такой процесс можно увидеть на моем фото. Он у меня старенький, Замиокулькас со Спатифиллумом были в нашем доме одни из первых, то есть им по 10 лет, это очень много для вазона. Когда у Спатифиллума это нормальный процесс, при котором одни листья сохнут, то есть отмирают, а новые появляются, то у Замиокулькаса все время растут новые стебли с листочками, а затем через несколько лет отмирают старые, вот у меня этот процесс начинается через 10 лет существования этого вазон, — добавляет эксперт.

Почему вянет Замиокулькас

Замиокулькас может вянуть из-за неправильного ухода — высокой влажности или размещения растения. Так, Лавринец рассказывает о своем опыте, когда поставила растение недалеко от батареи, а затем увидев желтые листья, перенесла растение к увлажнителю.

– Еще летом я вырастила Замиокулькас из прививки. Он около года рос в почве и было все хорошо. Но вдруг начал резко вянуть из-за того, что он стоял недалеко от батареи, а потом я его перенесла к увлажнителю. Решила посмотреть на корень, а там все сгнило. Просто нечего было спасать и мне пришлось его выбросить, — рассказывает эксперт.

Как спасти Долларовое дерево

Главными причинами, из-за которых приходится спасать Замиокулькас – это перелив.

– Если все же так случилось и вы перелили вазон. Что делать? Главное не паникуйте, не надо пробовать достать воду оттуда, или ставить возле батареи, это категорически запрещено. Просто дайте ему время, за один перелив корни не сгниют, поверьте мне. Лучше пропустить один полив, чтобы вазон хорошо просушился, – говорит Лавринец.

Когда же вазон подсохнет, то восстановите полив. И главное не давайте питание во время перелива, оно никак не поможет Замиокулькасу, а только навредит.

Еще одной причиной, по которой приходится спасать Долларовое дерево, являются ожоги, которые образуются от прямых солнечных лучей. И следует отметить, что они не лечатся.

Темные пятна на стебле на фото – ожоги от прямых солнечных лучей.

Просто Замиокулькас любит светлые, но не слишком солнечные места в доме.

— Вот, например, об ожогах, это интересная информация, потому что часто они появляются у Замиокулькаса, а владельцы даже не знают, что это именно они. С ожогом вазон функционирует так, как и до того, но перестает развиваться, начинает приобретать такой коричневый окрас, — рассказывает знаток растений.

Тогда стоит заглянуть в корни – возможно, будет шанс спасти Долларовое дерево.

Эксперт отмечает, если увидите, что корни все же подгнивают, то нужно удалить пораженные части, а срез обязательно обработать либо перетертым активированным углем, либо перекисью водорода. А после этого уже приступать к пересадке вазона в другую почву.

— Но, если все же верх нормальный, а корни уже немного подгнили, тогда берем все здоровые части растения, где есть стебель, листики и обрезаем. И эту нормальную часть мы ставим в воду, она пускает корни, и после этого снова сажаем в новый вазон. Главное увидеть тот момент, когда нужна пересадка, чтобы не было поздно. Ведь когда начинает сморщиваться сам стебель, то уже ничего нельзя сделать, ведь самое главное — корень. Поскольку все функционирование растения идет от корней, – добавляет Лавринец.

Долларовое дерево: приметы

С долларовым деревом связано много примет. Самые главные из них говорят, если Замиокулькас находится в доме, то у хозяина должно быть хорошее финансовое положение.

Также говорят, если Долларовое дерево зацветет, то его хозяйка выйдет замуж. Но стоит отметить, что Замиокулькас цветет очень редко, это происходит один раз в 50 вазонов.

– Кстати, чтобы зацвел Замиокулькас, должно совпасть очень много факторов. Вот, например, у меня он живет уже 10 лет и еще ни разу не цвел. Он должен стоять на светлом месте, но не на солнечном. Такое место тяжело найти в доме, я по себе знаю. Он у меня стоит под окном, а сверху на него светит свет и все равно немного обжигает листья и стебли. Поэтому должно быть включены правильный полив, опрыскивание, все, чтобы ему помочь, чтобы были идеальные условия, — говорит Лавринец.

Парам цветки Замиокулькаса прочат быстрое пополнение семьи, а карьеристам — удачу на профессиональной почве.

Внезапная гибель растения предупреждает о финансовых трудностях.