Чем отстирать кофе с белой блузки и что нужно перед этим делать

Перед стиркой блузки нужно обязательно внимательно прочитать информацию на ярлыке. Если есть возможность, сперва попробуйте средство или способ стирки на небольшом участке поверхности, чтобы избежать повреждений ткани.

Можно воспользоваться обычным средством для стирки одежды. Это простой и доступный способ чистки, который сохранит ваше время и силы.