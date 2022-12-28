Если вы спешите на работу и решили быстренько насладиться горячим кофе перед тяжелым днем, можете в спешке капнуть бодрящий напиток на блузку или рубашку. Но существует множество доступных и быстрых методов для того, чтобы эффективно удалить подобные пятна. Чем отстирать кофе с белой блузки – читайте в материале.
Чем отстирать кофе с белой блузки и что нужно перед этим делать
Перед стиркой блузки нужно обязательно внимательно прочитать информацию на ярлыке. Если есть возможность, сперва попробуйте средство или способ стирки на небольшом участке поверхности, чтобы избежать повреждений ткани.
Можно воспользоваться обычным средством для стирки одежды. Это простой и доступный способ чистки, который сохранит ваше время и силы.
Как отстирать пятно от кофе: пошаговая инструкция
- В первую очередь попробуйте промыть пятно под проточной горячей водой. Держать ткань с пятном нужно строго над раковиной.
- После этого поставьте чайник. Вода должна быть горячая, но не кипяток.
- Медленно лейте воду прямо на пятно, чтобы она проходила сквозь ткань с обратной стороны.
- Не лейте воду, насыпьте немного стирального порошка на пятно с обеих сторон ткани.
- Если нет противопоказаний, потрите пятно на ткани так, чтобы порошок вспенился. Затем промывайте ткань до тех пор, пока порошок полностью не вымоется из ткани.
Как отстирать въевшееся пятно от кофе
- Если пятно – старое, его тоже можно вывести в домашних условиях. Для этого замочите блузку или рубашку в воде с добавлением пятновыводителя, перед тем как отправить ее в стирку.
- Не забывайте прочитать инструкции на этикетках перед применением.
- Оставьте одежду отмокать на несколько часов. За это время пятно растворится, и стиральная машина сможет с ним справиться.
- Закончив процедуру, прополощите одежду в теплой воде.
- А после этого – сушите удобным для вас способом.
Как отстирать пятно с помощью уксуса
Для того, чтобы избавиться от пятна, нужно развести одну чайную ложку уксуса в нескольких чашках воды. После этого необходимо налить полученную жидкость на пятно. Затем прополощите одежду и высушите ее.