Салат мимоза – еще один неотъемлемый атрибут украинского новогоднего стола. Однако в последнее время хозяйки чаще стали отказываться от добавления майонеза в салаты.
Кстати, в оригинальном французском рецепте мимоза – это фаршированные рыбой яйца. Потом его адаптировали под наши реалии.
Со своей стороны шеф-повар Евгений Клопотенко представил свой рецепт мимозы, в котором нет майонеза, а вкус от этого только обогащается.
— Сардины мы заменим тунцом, а вместо майонеза мы возьмем целое яйцо, сваренное всмятку, благодаря чему желток будет вытекать из самого салата, заменяя соус и делая вкус нашего блюда невероятно нежным, — отметил Клопотенко.
Ингредиенты:
- Морковь
- Картофель
- Консервированный тунец
- Петрушка
- Белые сухари
- Перепелиное яйцо
- Маринованный лук
Способ приготовления:
- Сначала следует запечь овощи – морковь и картофель. Перед запеканием их нужно завернуть в фольгу.
- Маринуем лук. На одну крупную луковицу следует взять: 50 г сахара, 50 г соли, 100 мл уксуса, 150 мл воды, 2 горошинки душистого перца и 1 шт. гвоздики. Маринад нагрейте, соль и сахар должны полностью раствориться. Заливаем лук маринадом.
- Перепелиные яйца бросаем в укроп и варим две минуты. Если вы для мимозы решили взять куриные яйца, то варить их следует четыре минуты. Когда яйца сварятся – бросаем их в холодную воду на 15 минут.
- Белые сухари перемешиваем с зеленью и перебиваем в блендере в однородную массу.
- Когда картофель и морковь будут готовы, их можно небрежно размять пальцами (но сначала дождитесь, пока они остынут). Овощи выкладываем на тарелку.
- Поверх картофеля и моркови выкладываем несколько перепелиных яиц, маринованный лук, консервированный тунец. Если вам мало жидкости в салате, то можете добавить маринад из тунца или растительное масло.
- В конце засыпаем салат хлебными крошками.