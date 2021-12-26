Салат мимоза – еще один неотъемлемый атрибут украинского новогоднего стола. Однако в последнее время хозяйки чаще стали отказываться от добавления майонеза в салаты.

Кстати, в оригинальном французском рецепте мимоза – это фаршированные рыбой яйца. Потом его адаптировали под наши реалии.

Со своей стороны шеф-повар Евгений Клопотенко представил свой рецепт мимозы, в котором нет майонеза, а вкус от этого только обогащается.

— Сардины мы заменим тунцом, а вместо майонеза мы возьмем целое яйцо, сваренное всмятку, благодаря чему желток будет вытекать из самого салата, заменяя соус и делая вкус нашего блюда невероятно нежным, — отметил Клопотенко.

Ингредиенты:

Морковь

Картофель

Консервированный тунец

Петрушка

Белые сухари

Перепелиное яйцо

Маринованный лук

Способ приготовления: