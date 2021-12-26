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Без сардин, но с тунцом и сухариками: рецепт мимозы без майонеза от Клопотенко

26 декабря 2021, 08:03
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Без сардин, но с тунцом и сухариками: рецепт мимозы без майонеза от Клопотенко

Салат мимоза – еще один неотъемлемый атрибут украинского новогоднего стола. Однако в последнее время хозяйки чаще стали отказываться от добавления майонеза в салаты.

Кстати, в оригинальном французском рецепте мимоза – это фаршированные рыбой яйца. Потом его адаптировали под наши реалии.

Со своей стороны шеф-повар Евгений Клопотенко представил свой рецепт мимозы, в котором нет майонеза, а вкус от этого только обогащается.

— Сардины мы заменим тунцом, а вместо майонеза мы возьмем целое яйцо, сваренное всмятку, благодаря чему желток будет вытекать из самого салата, заменяя соус и делая вкус нашего блюда невероятно нежным, — отметил Клопотенко.

Ингредиенты:

  • Морковь
  • Картофель
  • Консервированный тунец
  • Петрушка
  • Белые сухари
  • Перепелиное яйцо
  • Маринованный лук

Способ приготовления:

  1. Сначала следует запечь овощи – морковь и картофель. Перед запеканием их нужно завернуть в фольгу.
  2. Маринуем лук. На одну крупную луковицу следует взять: 50 г сахара, 50 г соли, 100 мл уксуса, 150 мл воды, 2 горошинки душистого перца и 1 шт. гвоздики. Маринад нагрейте, соль и сахар должны полностью раствориться. Заливаем лук маринадом.
  3. Перепелиные яйца бросаем в укроп и варим две минуты. Если вы для мимозы решили взять куриные яйца, то варить их следует четыре минуты. Когда яйца сварятся – бросаем их в холодную воду на 15 минут.
  4. Белые сухари перемешиваем с зеленью и перебиваем в блендере в однородную массу.
  5. Когда картофель и морковь будут готовы, их можно небрежно размять пальцами (но сначала дождитесь, пока они остынут). Овощи выкладываем на тарелку.
  6. Поверх картофеля и моркови выкладываем несколько перепелиных яиц, маринованный лук, консервированный тунец. Если вам мало жидкости в салате, то можете добавить маринад из тунца или растительное масло.
  7. В конце засыпаем салат хлебными крошками.
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Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Рецепти
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