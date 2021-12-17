Новый 2022 год наступит уже совсем скоро — украинцы верят в лучшее, и надеются, что все изменения, которые нам приготовила судьба, будут позитивными.

За последнее время чиновники подготовили законодательные изменения для наших водителей, а также усовершенствование уже рабочих систем. Некоторые нововведения понравится далеко не всем.

Факты ICTV расскажут, что изменится для водителей в 2022 году.

Обязательный техосмотр

Осмотр технического состояния авто вернется в Украину уже в сентябре 2022 года. Его отменили еще в 2011 году, но для дальнейшей интеграции с ЕС нужно соответствовать требованиям. Под изменения попадет практически весь транспорт — легковые и грузовые авто, и даже прицепы. Еще в сентябре ЕС призвал Украину внести изменения в закон до конца 2021 года — транспорт должен соответствовать не только техническим стандартам, но и экологическим.

Для многих украинцев как раз последнее станет проблемой — огромное количество евроблях не смогут соответствовать требованиям. В европейских странах такие автомобили запрещены для использования.

Подорожание подержанных авто

Эксперты из Института исследований авторынка уверяют, что цены на транспорт со вторичного рынка поднимутся на 15-20%. Причина тому — высокий спрос и нехватка новых автомобилей. Из-за дефицита микросхем, крупные производители не могут полностью укомплектовать новый транспорт, а некоторые даже приостанавливают процесс сборки.

Камеры автофиксации нарушений ПДД станут умнее

Уже с 2022 года дорожные камеры начнут фиксировать проезд на красный и езду по встречной полосе, а также остановку на полосе общественного транспорта. Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Так, уже к концу этого года на дорогах Украины будут фиксировать нарушителей 270 камер. В 2022 году заработает еще 210 датчиков.

Читайте также: Камеры автофиксации научат штрафовать за езду на красный и по встречке

Новые штрафы

В новом году за езду без прав украинцу придется заплатить 425 грн, а если водитель не получил разрешение и не получил удостоверение — штраф в размере 3 400 грн. За повторное нарушение — 20 400 грн. Любителям управлять авто под действием алкоголя также ужесточили наказание — 17 тыс. грн штрафа и лишение прав на год. Повторная езда “под мухой” обяжет водителя выплатить 34 тыс. грн и лишит прав на 3 года.

Украинцам могут вернуть бальную систему штрафов — подобная практика использовалась в стране с 2015 по 2020 год. Ее принцип достаточно прост — в начале года каждому водителю начислялось 150 баллов, и при нарушении ПДД каждый раз списывалось по 50 баллов. Если водитель исчерпает лимит — ему придется выплачивать штрафы. Сейчас законопроект находится на стадии разработки.

Читайте также: В Украине могут изменить систему штрафов за нарушение ПДД

Техосмотр грузовиков и транспорта для перевозок пассажиров

Уже с 12 ноября на дорогах Украины появились новые диагностические станции для техосмотра автомобилей. Они могут остановить транспорт, который используется для получения прибыли. Автомобиль могут проверить на соответствие стандартам:

состояние фар;

состояние протектора шин;

анализ выбросов выхлопных газов;

коэффициент дымности дизельных двигателей;

уровень шума, который издает автомобиль;

определение состояния рулевого управления.

Налог на роскошь

С 2022 года на водителей в Украине наложат новый налог, а также расширят список автомобилей, которые будут считаться роскошью.

Так, платить придется водителям автомобилей, которым меньше 5 лет с момента выпуска, а цена превышает 375 минимальных окладов — 2,5 млн грн.

Размер автомобильного налога достигает 25 тыс. грн на год.

Принцип получения водительского удостоверения

Чтобы соответствовать стандартам получения прав в ЕС, для будущих украинских водителей подготовили изменения. Теперь будет выделяться минимальное количество часов для подготовки, а для успешной сдачи экзамена необходимо меньше часов теоретических занятий — от 100 до 63.

В обозримом будущем, на территории Украины могут появиться первые платные дороги. О том, как они будут выглядеть, чем отличаться от бесплатных путей, и кто будет платить — читайте в материале Фактов ICTV.