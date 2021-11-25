В Киеве начали работать новые диагностические станции для техосмотра автомобилей. Уже с 12 ноября эти специализированные автомобили патрульной полиции появились на дорогах Украины.
В МВД предупредили — такие проверки не коснулись частных легковых автомобилей.
Проверяют состояние только того транспорта, который должен проходить обязательный техосмотр — речь о грузовиках и транспортных средствах для перевоза людей и груза с целью получения прибыли.
Полицейские автомобили оснащены современными приборами, которые позволяют сделать все основные проверки на месте.
Теперь патрульная полиция может осуществить следующие проверки:
- состояние фар;
- состояние протектора шин;
- анализ выбросов выхлопных газов;
- коэффициент дымности дизельных двигателей;
- уровень шума, который издает автомобиль;
- определение состояния рулевого управления.
Помимо диагностических станций, уже с 26 ноября в Украине заработают еще 10 новых камер для автофиксации правонарушений ПДД. Системы смогут самостоятельно фиксировать превышение скорости в нескольких регионах. Теперь на дорогах Украины заработает 246 приборов, а к концу года — 270 систем.