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Техосмотр авто на дорогах добрался до Киева: кого могут остановить и что проверяют

25 ноября 2021, 15:40
Микола Олефіренко редактор раздела Lifestyle Христина Величанська Кореспондентка Факти ICTV
Новая диагностическая станция

В Киеве начали работать новые диагностические станции для техосмотра автомобилей. Уже с 12 ноября эти специализированные автомобили патрульной полиции появились на дорогах Украины.

Новая диагностическая станция

В МВД предупредили — такие проверки не коснулись частных легковых автомобилей.

Проверяют состояние только того транспорта, который должен проходить обязательный техосмотр — речь о грузовиках и транспортных средствах для перевоза людей и груза с целью получения прибыли.

Новая диагностическая станция

Полицейские автомобили оснащены современными приборами, которые позволяют сделать все основные проверки на месте.

Новая диагностическая станция

Теперь патрульная полиция может осуществить следующие проверки:

  • состояние фар;
  • состояние протектора шин;
  • анализ выбросов выхлопных газов;
  • коэффициент дымности дизельных двигателей;
  • уровень шума, который издает автомобиль;
  • определение состояния рулевого управления.

Помимо диагностических станций, уже с 26 ноября в Украине заработают еще 10 новых камер для автофиксации правонарушений ПДД. Системы смогут самостоятельно фиксировать превышение скорости в нескольких регионах. Теперь на дорогах Украины заработает 246 приборов, а к концу года — 270 систем.

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