В Киеве начали работать новые диагностические станции для техосмотра автомобилей. Уже с 12 ноября эти специализированные автомобили патрульной полиции появились на дорогах Украины.

В МВД предупредили — такие проверки не коснулись частных легковых автомобилей.

Проверяют состояние только того транспорта, который должен проходить обязательный техосмотр — речь о грузовиках и транспортных средствах для перевоза людей и груза с целью получения прибыли.

Полицейские автомобили оснащены современными приборами, которые позволяют сделать все основные проверки на месте.

Теперь патрульная полиция может осуществить следующие проверки:

состояние фар;

состояние протектора шин;

анализ выбросов выхлопных газов;

коэффициент дымности дизельных двигателей;

уровень шума, который издает автомобиль;

определение состояния рулевого управления.

Помимо диагностических станций, уже с 26 ноября в Украине заработают еще 10 новых камер для автофиксации правонарушений ПДД. Системы смогут самостоятельно фиксировать превышение скорости в нескольких регионах. Теперь на дорогах Украины заработает 246 приборов, а к концу года — 270 систем.