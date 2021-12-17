Новий 2022 рік настане вже зовсім скоро – українці вірять у краще, і сподіваються, що всі зміни, які нам приготувала доля, будуть позитивними.

Останнім часом чиновники готували законодавчі зміни для наших водіїв, а також удосконалення вже робочих систем. Деякі з нововведень сподобаються далеко не всім.

Факти ICTV розкажуть, що зміниться для водіїв у 2022 році.

Обов’язковий техогляд

Огляд технічного стану авто повернеться до України вже у вересні 2022 року. Його скасували ще у 2011 році, але для подальшої інтеграції з ЄС слід відповідати вимогам. Під зміни потрапить практично весь транспорт — легкові та вантажні авто, і навіть причепи. Ще у вересні ЄС закликав Україну внести зміни до закону до кінця 2021 року — транспорт повинен відповідати не лише технічним стандартам, а й екологічним.

Для багатьох українців останнє стане проблемою — величезна кількість євроблях не зможуть відповідати вимогам. У європейських країнах такі автомобілі заборонені для використання.

Подорожчання уживаних авто

Експерти з Інституту досліджень авторинку запевняють, що ціни на транспорт із вторинного ринку піднімуться на 15-20%. Причина цього — високий попит та нестача нових автомобілів. Через дефіцит мікросхем, великі виробники не можуть повністю укомплектувати новий транспорт, а деякі навіть призупиняють процес збирання.

Камери автофіксації порушень ПДР стануть розумнішими

Вже з 2022 року дорожні камери почнуть фіксувати проїзд на червоне світло та їзду зустрічною смугою, а також зупинку на смузі громадського транспорту. Про це заявив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Так, уже до кінця цього року на дорогах України фіксуватимуть порушників 270 камер. У 2022 році запрацює ще 210 датчиків.

Читайте також: Камери автофіксації навчать штрафувати за їзду на червоний та зустрічкою

Нові штрафи

У новому році за їзду без прав українцю доведеться заплатити 425 грн, а якщо водій не отримав дозвіл та не отримав посвідчення – штраф у розмірі 3400 грн. За повторне порушення – 20 400 грн. Любителям керувати авто під дією алкоголю також посилили покарання – 17 тис. грн штрафу та позбавлення прав на рік. Повторна їзда “під мухою” зобов’яже водія виплатити 34 тис. грн і позбавить прав на 3 роки.

Українцям можуть повернути бальну систему штрафів – подібна практика використовувалася в країні з 2015 до 2020 року. Її принцип досить простий — на початку року кожному водієві нараховувалося 150 балів, і за порушення ПДР щоразу списувалося по 50 балів. Якщо водій вичерпає ліміт, йому доведеться виплачувати штрафи. Наразі законопроект перебуває на стадії розробки.

Читайте також: В Україні можуть змінити систему штрафів за порушення ПДР

Техогляд вантажівок та транспорту для перевезень пасажирів

Вже з 12 листопада на дорогах України з’явилися нові діагностичні станції для техогляду автомобілів. Вони можуть зупинити транспорт, який використовується для отримання прибутку. Автомобіль можуть перевірити на відповідність до стандартів:

стан фар;

стан протектора шин;

аналіз викидів вихлопних газів;

коефіцієнт димності дизельних двигунів;

рівень шуму, що видає автомобіль;

визначення стану кермового управління.

Податок на розкіш

З 2022 року на водіїв в Україні накладуть новий податок, а також розширять список автомобілів, які вважатимуться за розкіш.

Так, платити доведеться водіям автомобілів, яким менше 5 років з моменту випуску, а ціна перевищує 375 мінімальних окладів – 2,5 млн грн.

Розмір автомобільного податку сягає 25 тис. грн на рік.

Принцип отримання посвідчення водія

Щоб відповідати стандартам здобуття прав у ЄС, для майбутніх українських водіїв підготували зміни. Тепер виділятиметься мінімальна кількість годин для підготовки, а для успішного складання іспиту необхідно менше годин теоретичних занять – зі 100 до 63.

В найближчому майбутньому на території України можуть з’явитися перші платні дороги. Про те, як вони виглядатимуть, чим відрізнятимуться від безкоштовних шляхів, і хто платитиме — читайте у матеріалі Фактів ICTV.